Imposible de creer: jugó a la lotería por primera vez y se volvió millonaria de la noche a la mañana

Una mujer de 18 años ganó 48 millones de dólares canadienses con el primer boleto de lotería que ha comprado en toda su vida. Se trata de Juliette Lamour, quien ahora tiene el récord de ser la persona más joven en ganar un premio tan alto, además de que aseguró que la compra del billete fue pura coincidencia.

En entrevista para el medio Global News, la chica dijo que su abuelo le sugirió que jugara para celebrar su cumpleaños. "Acabo de cumplir 18 años… Cuando fui a la tienda, no estaba segura de qué pedir porque nunca antes lo había, así que llamé a mi padre, que me dijo que comprara un LOTTO 6-49 Quick Pick”.

Sigue sin creer lo que pasó

"¡Todavía no me puedo creer que me haya tocado el Gordo de Oro en mi primer billete de lotería!", agregó Lamour. Además había olvidado que compró el “cachito”, pero sus compañeros de trabajo hablaron mucho del tema, ya que en las noticias se dijo que el boleto ganador se compró en Sault Ste Marie, en Ontario, donde vive Juliette.

Juliette revisó su aplicación y se dio cuenta que era la afortunada, pues empezó a sonar un tono con un mensaje que decía "Gran Ganadora". "Mi colega cayó de rodillas, incrédulo. Gritaba, de hecho, todo el mundo gritaba que había ganado 48 millones de dólares”, mencionó.

“Aunque ha habido otros ganadores de lotería de 18 años en Canadá en los últimos años, nadie ha ganado tanto como Juliette", dijo la empresa de lotería, según recogió el diario inglés Daily Star.

Otro caso de una mujer ganadora

Una mujer de Australia ganó 40 millones de dólares en la lotería pero no quería reclamar su premio porque pensó que todo era una estafa. El nombre de la implicada no se ha revelado, pero aun cuando compró su boleto para el sorteo de Powerball del jueves 2 de febrero no quiso contestar las llamadas porque pensó que la querían estafar.

