Un hombre ugandés es padre de 102 hijos y reconoce que cada día le cuesta más satisfacer sus necesidades

"Al principio era una broma (…), pero ahora son problemas" afirmó Musa Hasahya Kesera, un ugandés padre de 102 hijos que reconoce que cada día le cuesta más satisfacer sus necesidades o incluso recordar sus nombres.

A sus 68 años, está al frente de una familia de 12 mujeres, 102 hijos –el menor de 10 años y el mayor de 50– y 578 nietos.

Se ha convertido en una atracción en su aldea, Bugisa, en el este del país. Pero asegura que quiere detenerse y no tener más. "Ya he aprendido (la lección) de mi actitud irresponsable, de haber tenido tantos hijos de los que no puedo ocuparme", confesó.

Su gran familia vive en una casa muy deteriorada con tejado de chapa y una veintena de cabañas de adobe.

"Con mi débil salud y menos de una hectárea de tierra para una familia tan grande, dos de mis esposas se fueron porque no podía satisfacerlas en lo esencial, como comida, educación o ropa", contó.

Para evitar que la familia crezca aún más, sus esposas toman anticonceptivos. Él no se cuida, aclaró.

La poligamia está autorizada en Uganda.

Kesera se casó por primera vez en 1972, cuando tenía 17 años, mediante una ceremonia tradicional. Su primer hijo nació un año después.

"Como sólo éramos dos hijos, mi hermano y mis padres me aconsejaron que me casara con varias mujeres para tener muchos hijos", explicó.

Atraídos por su estatus de vendedor de ganado y carnicero, varios lugareños le ofrecieron la mano de sus hijas.

Con los años, ya no puede identificar a sus propios hijos.

En la familia de Kesera, algunos intentan ganar dinero o comida haciendo tareas domésticas o se pasan el día buscando leña y agua.

Las mujeres tejen esteras o hacen trenzas en el pelo, mientras que los hombres juegan a las cartas a la sombra de un árbol.

