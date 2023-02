Crece crisis de espionaje entre Estados Unidos y China

El descubrimiento del globo espía chino sobre la Base de la Fuerza Aérea Malmstrom, en Montana, y su derribo por parte del gobierno de la inteligencia estadounidense, puso en evidencia el espionaje que tiene China sobre Estados Unidos desde hace años.

La historia va más allá de lo ocurrido hace un mes, y China es un enemigo mucho mayor que Rusia, asegura Peter Bergen, profesor de la Arizona State University (ASU) y codirector del Center on the Future of War.

"La economía de Rusia es como del tamaño de Italia. Y China es la segunda economía más grande del mundo (detrás de EU). También tienen una visión del mundo en la que sienten que han sido humillados por más de un siglo por Occidente".

"Sabemos que durante el gobierno de Trump se acercaron al menos tres globos. Así que han existido por mucho tiempo. Creo que fue explotado en una historia quizás más grande de lo que merecía", afirmó.

Antes del globo, el gobierno estadounidense enfrentó el robo de datos de diseño del avión de combate F-35, que costaban miles de millones de dólares, así como la apropiación de 21 millones de registros de la Oficina de Administración de Personal.

"El espionaje de la Oficina de Administración de Personal por parte de los chinos muestra que sabían que la oficina era un eslabón muy débil", dijo Bergen.

Una de las formas de espionaje es a través de las empresas de EU que operan en China. "Los socios chinos potencialmente robarán su propiedad intelectual. Esa es un área de gran preocupación", señaló Bergen.

