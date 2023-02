Chamán peruano "confundió" a un hombre con un poderoso diablo y lo asesinó

Un hombre, originario de Perú, fue hallado sin vida el pasado 3 de febrero. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos Alberto Herrera Veramendi y fue encontrado en la localidad de Rimaq Pampa Chico. El cadáver del sujeto presentaba signos de tortura y maltrato, por lo que la policía comenzó a investigar el caso como un homicidio. Recientemente, un chamán, llamado Luiggi Arthur Peralta Mora, de 26 años, confesó que él cometió el crimen debido a que pensaba que el hombre estaba poseído por un demonio.

"Quiero pedir disculpas, estoy muy arrepentido de lo que ha pasado. No me acuerdo nada por la ingesta de alcohol y algunas sustancias, en ese momento pensaba que esa persona era una entidad oscura o un demonio. A esas horas altas de la noche pensé que era un poseído, que no era un ser de aquí”, declaró el chamán ante las autoridades locales.

El criminal se entregó a las autoridades. Foto: pixabay.

Luego de la confesión, este miércoles 22 de febrero, un juez ordenó que el homicida quedara en prisión preventiva por nueve meses mientras que realizan las investigaciones complementarias. Por su parte, la autopsia realizada al cuerpo de la víctima concluyó que Carlos Alberto murió derivado de un traumatismo encefálico severo.

"Basado en la información preliminar de la necropsia nos indicaba que la muerte había sido causada por un traumatismo encefálico grave, pudiendo así determinar algunas hipótesis por medio de un barrido para tratar de ubicar indicios, evidencias y registro de cámaras", afirmó un miembro de la Policía Nacional ante medios locales. También, detalló que al momento del homicidio, la víctima se encontraba realizando sus “actividades con total normalidad, como jalador informal para venta de paquetes turísticos”.

El hombre permanecerá en prisión preventiva. Foto: especial.

Cabe mencionar que tras los hechos violentos, habitantes de la zona de Cusco pidieron a las autoridades más presencia de policías en el área, ya que comentan que no hay suficiente seguridad publica.

