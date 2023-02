Brutal ataque: un perro mutiló a una abuelita y a su nieto de 12 años

Una abuelita y su nieto, de 12 años de edad, fueron brutalmente mutilados por un feroz perro bull terrier británico alrededor de las 21:10 horas del pasado 15 de febrero en St Ives Holiday Park en Cornualles, Reino Unido. Tras los hechos la mujer adulta mayor comentó, ante medios locales, que quedó "traumatizada" y gravemente herida tras ser mordida por el canino, mientras que el menor continúa en el hospital tras la severa agresión.

Según el testimonio de la abuelita, ella y su hijo transitaban por la calle cuando el perro atacó a Zac, su nieto. Posteriormente, la adulta mayor fue agredida por el animal, mientras que su hija Natalie intentaba ayudar a ambos. Los hechos presuntamente quedaron documentados gracias a las cámaras de los dueños de can, quienes se encontraban filmando videos cuando su mascota inició el ataque contra la familia.

Los hechos ocurrieron en St Ives Holiday Park en Cornwall. Foto: The Sun.

Tras los hechos, la adulta mayor comentó que "he estado en estado de shock durante tres días y temblando y llorando. Fue horrible, fue como una película de terror. No puedo dormir". Agregó que "estuve en el hospital para que me hicieran un vendaje y tengo que ir a la clínica de fracturas. Tengo un gran hematoma en el pecho. Mis brazos están llenos de picaduras, tengo que tomar antibióticos", mencionó la mujer identificada como Cheryl.

Actualmente, tanto la abuelita, como su nieto de 12 años de edad, permanecen en el hospital recibiendo atención médica por sus heridas. Familiares de las víctimas del ataque anunciaron que dieron aviso a la policía local y que el incidente ahora está siendo investigado para deslindar responsabilidades.

El animal paseaba con sus dueños cuando atacó. Foto: Pixabay.

¿Por qué los perros atacan a los humanos?

De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos cualquier perro, ya sea pequeño o grande, independientemente de si es macho o hembra, puede llegar a morder si es provocado. Especialistas aseveraron que "el motivo de muchas mordeduras de perro es el miedo. Mientras que otras tienen una causa territorial, como cuando están protegiendo algo que aprecian mucho o defendiendo su lugar favorito de descanso, su cama".

Por su parte, una investigación publicada en el Diario Médico Británico descubrió que el 76% de las mordeduras de perros a niños se produjeron en los labios, nariz y carrillos debido a su baja estatura. Los mordiscos en el cuello son especialmente peligrosos ya que los pequeños pueden desangrarse hasta la muerte si se les secciona su arteria carótida.

SIGUE LEYENDO

Doble tragedia: abuelito y nieto son devorados por el mismo tigre

Un niño de 7 años fue mutilado por cuatro perros: su madre trató de salvarlo, pero resultó gravemente herida

Insólito: un perrito “disparó” un arma y mató a un cazador de un tiro en la espalda