Brutal: el perro de su mejor amiga la mordió los labios hasta desfigurárselos por completo

En redes sociales se hizo popular el caso de una mujer que quedó con los labios desfigurados luego de que la mascota de su mejor amiga, un perro labrador, la atacó salvajemente. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre en St. Louis, Estados Unidos, cuando la víctima visitaba la casa de una de sus amigas, sin saber que tendría un fatal desenlace.

Según el testimonio de la víctima, todo transcurría con normalidad en casa de su amiga, cuando su mascota, un cachorro labrador, se acercó a ella. Sin embargo, el animal arremetió contra la mujer y le clavó los dientes en el lado izquierdo de la boca. El salvaje ataque ocasionó que la mujer quedara deforme de los labios. Especialistas que atendieron el caso dieron a conocer que la joven perdió partes de sus labios superiores e inferiores, lo que la dejó con una arteria sobresaliendo de su piel y ocasionó que se desmayara.

El animal arremetió contra la mujer y le clavó los dientes en el lado izquierdo de la boca. Foto: Kennedy Noticias y Medios

Charlie O'Dell, de 30 años de edad, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde un cirujano plástico la cosió. Dos semanas después, la joven madre de tres menores acudió a redes sociales para comentar que espera que las tres próximas cirugías de labios que tiene programadas la hagan lucir “más normal”, ya que ahora mismo tiene los labios destruidos.

“No esperaba que el perro me atacara. Sucedió tan rápido. Era como cuando los perros normales ven a alguien y se acercan y saltan sobre él”, dijo O'Dell. “Ni siquiera me di cuenta de que me arrancó el labio”. La víctima detalló que tras la agresión, su mejor amiga inmediatamente puso a su perro en el baño antes de acudir en su ayuda. En ese momento, O'Dell se quitó la mano de la boca, vio la enorme cantidad de sangre que brotaba y se desmayó del impacto.

Se recupera rápidamente, pero aún necesita intervenciones médicas. Foto: Kennedy Noticias y Medios

“Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba saliendo toda la sangre. Estaba gritando cuando vi mi cara en el espejo del baño”, dijo. (Toda) mi ropa estaba empapada en sangre, y la ropa (de mis amigos) también estaba empapada", añadió la joven. Agregó que "solo recuerdo haber dicho que tenía que ir al hospital y la cara de sorpresa y terror de mi amigo y luego me desmayé”.

“Mi amiga también pasó por una experiencia traumática y fue testigo de todo eso”, dijo. “Sé que también estoy pasando por algo traumático, pero soy muy empático y no puedo imaginar cómo se sentiría para ella tener que presenciar eso. No fue culpa de mi amigo", añadió. Finalmente, en una entrevista con medios locales, O'Dell reveló que actualmente está desempleada, por lo que ha iniciado una recaudación de fondos para poder costear las tres cirugías que necesita.

