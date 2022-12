Marion salió a correr con su perrito y no volvió: detienen a su presunto feminicida en SLP

La tarde de este miércoles 30 de noviembre se dio a conocer la detención de Alfonso "N", presunto feminicida de Marion, una joven que estaba reportada como desaparecida tras salir a correr con su mascota en el estado de San Luis Potosí. El pasado 12 de noviembre se informó sobre el desconocimiento del paradero de la mujer de 30 años. Los primeros reportes apuntaban a que ella había salido a pasear con su perro y jamás regresó a casa.

Un día después de su desaparición, el 13 de noviembre, una mujer con las características de Marion fue encontrada en un canal de riego del ejido El Refugio. La necropsia indicó que la causa de la muerte fue asfixia, y presentaba diferentes agresiones.

En próximas horas, el imputado será llevado ante el juez de Control para que se determine su situación legal en la audiencia correspondiente

Este miércoles, la Fiscalía General de San Luis Potosí confirmó la detención de Alfonso, un hombre de 27 años de edad, por el feminicidio. Según las autoridades, el sujeto era un objetivo criminal relacionado con organizaciones delictivas.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, el habitante de la zona media de San Luis Potosí acechó a Marion durante varios días.

Piden justicia sus familiares

Aquella mañana que desapareción, familiares de Marion revelaron a medios que estaban preocupados, ya que ella no tardaba más de las 9 de la mañana en su caminata, siempre estaba de regreso para el desayuno y ahora no fue así, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Entre los límites de Rioverde y Ciudad Fernández, Marion solía ejecitarse de dos a tres veces al día, rodeado de terracería, parcelas y zonas de cultivo.

Marion hace apenas dos semanas cumplió 30 años, era una joven madre de dos menores, uno de 14 y una pequeña de apenas 4 años; era comerciante, vendía ropa y accesorios para mujeres

A pesar de que su boletín de búsqueda fue emitido el mismo día de su desaparación, Maricela Hernández, cuñada de Marion, dijo ante la prensa que, al no ver voluntad de las autoridades por buscarla, se organizo con unas amigas para armar cuadros de rescate en la zona.

Ahí fue cuando gracias a amigas, familiares y vecinos peinaron la zona y uno de sus sobrinos halló a la víctima.

"Ya era mucho y no aparecía, convoque a la ciudadanía porque ya era mucho y no sabíamos nada... su sobrino fue quien la encontró y vio que era ella, pero no la encontramos bien", declaró en entrevista con El Universal.

Las redes sociales se han inundado con mensajes de dolor y exigencia de justicia por el asesinato de Marion. La tarde del mismo domingo la Fiscalía General del Estado (FGE) informó el inicio de las investigaciones bajo protocolo de feminicidio.

Marion fue encontrada por sus familiares, quienes se organizaron y peinaron la zona

De acuerdo con los hallazgos, Marion fue encontrada sin ropa y con signos de agresión sexual. Ella fue abandonada a 2 kilómetros de su vivienda.

Marion hace apenas dos semanas cumplió 30 años, era una joven madre de dos menores, uno de 14 y una pequeña de apenas 4 años; era comerciante, vendía ropa y accesorios para mujeres; era querida y conocida por los habitantes del municipio de Rioverde por ser trabajadora, noble y entregada completamente a sus hijos.

