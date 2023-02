Ni aliens, ni espías chinos: un club de aficionados asegura que era su globo meteorológico el que causó histeria y fue derribado con un misil en EU

Uno de los objetos no identificados (OVNIS) que fue derribado en Alaska por aviones de combate estadounidenses podría haber sido en realidad un globo de 12 mil dólares lanzado por un grupo de aficionados en Illinois, Estados Unidos. Fuentes oficiales no han negado ni aceptado los hechos, pero según información de la Brigada de Globos con Tapas de Botellas del Norte de Illinois (NIBBB, por sus siglas en inglés) uno de sus globos "desapareció en acción" en el mismo lugar, y al mismo tiempo, que un avión de la Fuerza Aérea derribo un objeto no identificado en Alaska.

De acuerdo con la NIBBB uno de sus globos identificado como 'K9YO' fue ubicado, por última vez, el pasado sábado 11 de febrero cerca de la costa suroeste de Alaska. Ese mismo día, a tan solo unas horas de diferencia, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que un "objeto no identificado" fue derribado sobre el territorio canadiense de Yukón, muy cerca de la última ubicación del globo K9YO, el cual fue lanzado por un grupo de aficionados en Illinois.



Los OVNIS fueron derribados por aviones de combate estadounidenses. Foto: especial.

Estimaciones de la NIBBB aseguran que su globo se dirigía en dirección a Yukón antes de desaparecer, por lo que comentan que podría ser uno de los objetos no identificados que fueron derribados por el ejército de Estados Unidos. Aunado a las coincidencias en cuanto al horario y tiempo, el objeto derribado en Yukón fue descrito, por funcionarios de Canadá y Estados Unidos, como un globo metálico "cilíndrico" con una carga útil. Una descripción que coincide con la de los globos utilizados por aficionados de la NIBBB.

Los globos de la NIBBB por lo general están conectados con una pequeña carga útil alimentada por energía solar que transmite datos de ubicación a los puestos de escucha en el suelo. Usualmente, estas cargas útiles no son más grandes que una tarjeta de crédito. La descripción de los globos coincide con lo descrito por autoridades de Estados Unidos y Canadá, por lo que se abre la posibilidad de que uno de los objetos derribados podría ser en realidad uno de estos globos, los cuales tienen un valor de 12 mil dólares.

Cabe mencionar que los globos de la NIBBB no representan una amenaza para la seguridad nacional, ya que los grupos de aficionados solo reciben información como datos de ubicación o el clima. Estos artefactos flotan por el aire hasta que son dañados o derribados por el mal tiempo. El K9YO estuvo en el aire durante 123 días y 18 horas antes de dejar de informar sobre su ubicación.

El globo se dirigía hacía el mismo lugar donde fue derribado el objeto no identificado. Foto: especial.

¿Qué dice Joe Biden sobre los objetos derribados durante el fin de semana?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este jueves que el objeto de Yukon y los otros dos objetos destruidos por aviones de combate no se consideraban vehículos de vigilancia. "Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos, pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espía de China, o que fueran vehículos de vigilancia de otro país", mencionó el mandatario.

"La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos probablemente eran globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación, que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas", añadió. Por su parte, los oficiales militares y la Casa Blanca tampoco han comentado que estos objetos sean extraterrestres.

Finalmente, la Casa Blanca anunció que se está formando un nuevo grupo de trabajo para investigar los OVNIS y los posibles riesgos de seguridad que plantean para el espacio aéreo de los Estados Unidos. El nuevo grupo, creado por orden del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, reunirá a expertos del Pentágono, la Administración Federal de Aviación, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales.

