Científico jefe de la NASA desmiente la teoría terraplanista

Un científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) habló sobre una sonada teoría antigua acerca de la concepción del planeta Tierra, la cual ejemplificó con un acontecimiento histórico recordando a algunos navegantes marítimos.

El encargado de desmentir la teoría terraplanista sobre el planeta fue el doctor James Garvin, científico jefe del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El hombre de ciencia desacreditó la teoría que afirma que la Tierra en realidad es plana y no esférica o como un geoide.

Para contrarrestar la teoría, el doctor Garvin tomó el caso de los navegantes sir Francis Drake, así como el portugués Fernando de Magallanes, para explicar que debido a que sabían que la Tierra no era plana, se aventuraban a navegar en los océanos desde el siglo XVI.

En ese sentido, señaló que el navegante británico y el lusitano sabían que la Tierra era redonda y ese conocimiento les permitiría cruzar un océano y regresar a casa por el otro, acotó el investigador egresado de la licenciatura de geociencias planetarias de la Universidad de Brown.

UN científico de la NASA desmintió una teoría de la Tierra. Foto: Freepik

El científico de la NASA desmintió la teoría con una lección de historia

El científico jefe del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA afirmó que tanto Sir Francis Drake como Fernando de Magallanes fueron sin darse cuenta los primeros en llevar a cabo la primera órbita de la Tierra realizada a través del mar.

“Si la Tierra fuera plana, se habrían ido al otro lado del océano”: James Garvin, científico jefe de la NASA.

Sin embargo, la teoría de que la Tierra era plana ya había sido descartada desde hace más de 2,000 años, cuando el filósofo griego Pitágoras propuso que la Tierra era redonda alrededor del 500 a. C., pero no fue sino hasta el año 350 a. C. cuando Aristóteles afirmó que el planeta era una esfera.