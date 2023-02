Sofi, la perrita de 13 años que fue abandonada con una desgarradora carta: "Espero comprendas"

Una perrita fue de 13 años fue abandonada en un refugio de animales en Argentina, hasta ahí todo parecería ser una historia más de desatención, sin embargo la lomito fue acompañada por una carta que enterneció a las redes. Sofía, que de acuerdo con la misiva es el nombre del animalito, fue dejada en un negocio y su dueña explicó el porque tomó es difícil decisión.

Las falta de ingresos motivó el abandono

La lomito fue abandonada en el barrio de Palermo, sobre la calle de Bulnes con una carta enternecedora en la que explicaba que Sofía está enferma y su dueña se quedó sin trabajo desde hace seis meses, por lo que no es posible ya cubrir su tratamiento y medicamentos.

Las desgarradores razones del abandono de Sofía. | Foto: Instagram @zaguatesrefugio

La historia fue dada conocer por el refugio Zaguates, quienes a través de su perfil de Instagram, dieron a conocer la historia de Sofía y la carta con la que fue abandonada. Por lo que iniciaron una campaña en redes sociales con el nombre de “Buscamos una humana para Sofi”. Sn embargo el post inmediatamente se inundó de comentarios para ofrecer ayuda.

¿Qué decía la carta que acompañaba a Sofía?

La carta que acompañaba a Sofía estaba escrita a mano, ahí se daban los datos de la mascota, así como de los remedios que toma, su comida, el por qué tomó la decisión de abandonarla y la frustración que sentía al tomar dicha decisión. “Perdón, hace tres meses que no puedo comprarle la medicación a Sofía. Me siento muy frustrada e inútil. Sofi tiene 13 años, es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo desde hace seis meses y no puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Los proceso porque le cuesta masticar”, así describió la dueña del animalito su sentir.

De igual forma, se explica a que la perrita debe de tomar una porción de gotas cada 12 horas, así como otro medicamento que debe de ingerir. También narra que la encontró abandonada un 24 de diciembre dentro de una caja. Le dio una mordedera y además le enseñó a no tener miedo y a no morder. La nota finaliza con un desgarrador mensaje: “Hijita mía, mamá te ama muchísimo. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo Sofía. Mamá”.

Los internautas quieren que Sofía se reúna con su dueña

El refugio dio a conocer que por lo pronto la medicación de Sofía está cubierta, pero que están en busca de una familia que quiera adoptarle para brindarle cariño y atención. Sin embargo los usuarios de las redes sociales se ofrecieron a reunir a la perrita y su humana.

