¿Cómo llegó ahí? Pensaron que padecía reflujo, pero tenía una batería de litio atorada en el esófago

Un niño, identificado como Luke McMillan, impresionó a médicos de un hospital luego de que los especialistas descubrieron que el menor de edad sobrevivió, por cinco semanas, con una batería de litio al interior de su organismo. De acuerdo con el personal del nosocomio, el pequeño se atragantó con el peligroso objeto y así sobrevivió por más de un mes; los especialistas advirtieron que se trató de una situación extremadamente riesgosa para el paciente, originario de Estados Unidos, que había celebrado su cumpleaños un día antes de ser diagnosticado.

Los padres del menor revelaron que su hijo presentó intensas fiebres, se frotaba sus orejas y parecía incómodo en su hogar en Mesa, Arizona. No obstante, sus progenitores no tenían ni idea de que el pequeño había ingerido una batería de litio. Por más de un mes el menor fue llevado ante varios médicos, quienes no sabían qué era lo que tenía, pese a que reportaba problemas para comer y tragar. Finalmente, un día después de su cumpleaños, especialistas descubrieron lo que en realidad tenía el niño dentro de su intestino.

El menor de edad fue llevado al médico en repetidas ocasiones. Foto: GoFoundMe Kim Baldwin Daley

En sus primeras visitas al médico, el personal de salud creyó que se trataba de reflujo, no obstante este diagnostico fue descartado con el paso de los días. "Lo descartaron como reflujo y nos dieron una receta (de fármaco) para dárselo, pero simplemente no se sentía bien”, comentó Erica McMillan, madre del pequeño. Luego de múltiples revisiones, sus padres optaron por cambiar al especialista y acudieron con un médico que sugirió radiografías para saber qué tenía. Ahí, vieron con horror que su hijo tenía un objeto dentro del organismo; inicialmente creyeron que se trataba de un collar con un botón o una moneda, pero no era nada de eso.

Pese a no saber con exactitud qué clase de objeto tenía el niño dentro del organismo, los médicos realizaron una intervención quirúrgica de emergencia. Con asombro, los especialistas descubrieron que el menor había ingerido una batería de litio, la cual había permanecido en su organismo por más de un mes. "No hay forma de que sea una batería porque esas... comienzan a corroerse después de solo dos horas", comentaron los médicos poco antes de la cirugía. Posteriormente, los especialistas comentaron que el material con el que estaba hecha la batería pudo salvar al pequeño de algo más grave.

El objeto fue extraído gracias a una cirugía. Foto: GoFoundMe Kim Baldwin Daley

El menor solo sufrió daños e el esófago, pero tendrá que ser canalizado a otro hospital para que sea sometido a una cirugía menos dañina y le reconstruyan el tejido necesario dentro de su esófago. "Definitivamente tenga en cuenta qué tipos de baterías tiene en su casa. Quiero decir, las pilas de botón están en todas partes. Hemos revisado todos nuestros juguetes y estamos sacando todo lo que tiene ese tipo de baterías y ya no las tenemos", sentenció la madre del pequeño paciente.



