Javier Milei asegura que habló con Elon Musk por teléfono

El presidente electo de Argentina, Javier Milei aseguró que sostuvo una llamada telefónica con el dueño de Tesla, luego de que estos intercambiaran mensajes mediante la red social X.

La Oficina del Presidente Electo de Argentina emitió un comunicado donde señalan que el encuentro se dio esto tras varios días en búsqueda del magnate sudafricano por parte del equipo de trabajo del mandatario argentino.

Sigue leyendo:

"Necesitamos hablar Elon", responde Milei a publicación de dueño de X

Votó por Milei sin darse cuenta: pensó que era como en una eliminación de "Big Brother"

Comunicado de la Oficina del Presidente Electo argentino. Foto/Captura de pantalla.

???

Milei invitó a Elon Musk a Argentina

Este encuentro ha causado un gran expectación entre los argentinos por lo que Elon Musk podría aportar a la economía del país sudamericano, dicho encuentro fue confirmado más tarde por el community manager del equipo de prensa de La Libertad Avanza (LLA), partido al que representa Milei.

El joven Iñaki Gutiérrez destacó en su cuenta de X lo siguiente: “Javier Milei acaba de hablar con Elon Musk y lo invitó a la Argentina. Volvemos a integrarnos al mundo”.

La llamada telefónica se dio en el Hotel Libertador y tuvo la intervención de Diana Mondino, diputada electa de LLA y futura canciller de Milei.

Musk no asistirá a la investidura de Milei

El presidente electo argentino Milei no dejo de pasar tan memorable momento en sus redes sociales y señaló que el fundador de Tesla y SpaceX no podrá asistir a su investidura presidencial a realizarse en los próximos días. Sin embargo, el magnate no descartó visitar Argentina para el 2024.