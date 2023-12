"Necesitamos hablar Elon", responde Milei a publicación de dueño de X

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ha estado intercambiando mensajes con el multimillonario y dueño de la red social X - antes Twitter- Elon Musk. A pocos días de anunciarse su triunfo en las elecciones, el político se ha mostrado interesado en mantener una conversación con el CEO de Tesla, esto luego de que el empresario se mostrara afín a los ideales del ultraliberal.

El intercambio de mensajes entre Milei y Musk se dio luego de que el empresario compartiera en sus redes sociales, el video de una entrevista realizada al presidente electo de Argentina. En el clip, el político apareció citando una controversial frase de Milton Friedman, la cual dice lo siguiente: "una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad no termina consiguiendo ninguna de las dos". En este sentido Milei sentenció que "una sociedad que pone la libertad antes que la igualdad consigue mucha de ambas".

El intercambio de mensajes ha ocasionado fuertes reacciones entre los internautas. Foto: captura de pantalla.

Sigue leyendo:

Votó por Milei sin darse cuenta: pensó que era como en una eliminación de "Big Brother"

"Milei no es un monstruo": Mariana Enríquez

¿Qué dijo Elon Musk sobre Javier Milei?

De igual manera, en la entrevista - compartida por Elon Musk - Milei recordó al filósofo, político y economista británico John Stuart, aseverando que: “una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde, esa es la historia de Argentina”. Finalmente, el presidente electo de Argentina sentenció que "la justicia social es injusta, no hay nada más injusto que la justicia social. Cuando vos vas por la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona".

Aunque el CEO de Tesla difundió el video de Javier Milei, no realizó ningún tipo de comentario sobre el tema. No obstante, miles de internautas lo tomaron como una forma de apoyar al nuevo presidente electo, ya que no es la primera vez que el empresario muestra su apoyo al ultraliberal. El pasado 19 de noviembre, luego de que se dieron a conocer los resultados electorales en Argentina, Musk comentó una publicación en X, donde dijo que con la victoria de Milei habría prosperidad en el país.

"Tenemos que hablar Elon", respode Milei

Por su parte, el presidente electo de Argentina contestó al video compartido por el empresario y escribió: "we need to talk, Elon...”, que en español se traduce como: " necesitamos hablar , Elon ...”. Hasta ahora, el CEO de SpaceX no se ha pronunciado al respecto, pero el tweet de Milei ha recibido más de cinco millones de impresiones y ha conseguido poco más de 80 mil "me gusta".

Cabe mencionar que Javier Milei ha sido un gran crítico de la izquierda. Durante su campaña electoral planteó propuestas muy debatidas, como el privatizar todo lo que sea privatizable y eliminar los Ministerios para reducir el tamaño del Estado; también, comentó que buscará erradicar el Banco Central y dolarizar la economía en Argentina.