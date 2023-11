"Milei no es un monstruo": Mariana Enríquez

Resulta natural que Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) hable de Javier Milei, hace apenas dos días el político derechista ganó las elecciones en Argentina y ella está en México: “Yo claramente no quería estos resultados, tampoco me parecían ideales los otros resultados del balotaje, creo que esta polarización es consecuencia de muchísimos años, de una crisis económica que no se ve solución y de una nueva generación que no tiene el mismo carácter que teníamos nosotros”.

Enriquez cumple 50 años el 8 de diciembre y ha presenciado cuatro crisis económicas, desde esa perspectiva Milei le parece una persona “con muchos límites impasables”, pero advierte: “Tampoco voy a escribir un libro donde Milei sea un monstruo, porque no creo que lo sea y porque no creo que sea justo para la gente que lo votó, la gente lo votó de buena fe, porque está cansada. Casi el 60 por ciento de mis compatriotas lo votó, se presentó a las elecciones, es un candidato democrático, en Argentina hay instituciones, es lo que la gente quiere”.

Con cuatro varias decenas de cuentos e infinidad de crónicas periodísticas, la argentina afirma que ha forjado oficio como escritora, “lo que ocurre es que cada vez que se empieza un libro nuevo es como si fuera la primera vez, hay cosas que uno tiene claras, que sabe que uno puede hacer, a mí me pasa que me aburro bastante, así que trato de hacer cosas nuevas, no muy nuevas, yo creo que un escritor tiene pocas obsesiones, pocos intereses y trabaja mucho sobre ellos”.

Los de ella, desde el principio, fueron las historias oscuras, al límite, el espanto y los miedos internos; mamó, como toda una generación, de la música de grupos e intérpretes británicos y estadounidenses, de relatos como los de Stephen King o Anne Perry. El despertar sexual, las drogas y las inquietudes y el desánimo juvenil eran los mismo que los de sus referentes, pero la geografía no: a ella le tocó nacer en una marginal población al sur de Buenos Aires, en un país lleno de historias de injusticia política y social.

La misma autora define lo que escribe como “terror político”. Títulos como “Nuestra parte de noche” (Premio Herralde de Novela 2019) contiene “elementos políticos y sociales, no es un terror que está en las ruinas europeas sino que más bien está en los barrios pobres latinoamericanos, y en el poder, en muchos casos”.

Eso, se sincera, lo copió de Stephen King: “yo recuerdo haberlo leído y dije ¿de qué está hablando este señor?: está hablando de violencia intrafamiliar en ‘El resplandor’; está hablando de bullying en la escuela y de una masacre escolar, que tiene una causa sobrenatural, en ‘Carrie’; está hablando de duelo en ‘Cementerio de animales’(…) Es un escritor social, que trabaja con el horror, pero empezando con los miedos sociales de Estados Unidos y yo decía: ‘yo tengo que hacer algo parecido, pero que suceda en América Latina’”.

Enriquez escribió su primer libro en 1995 con el título “Bajar es lo peor”; hoy la ve como “un horror”, pero esa novela rápidamente llamó la atención: “Tenía 21 años y fue como un mini suceso, pero totalmente sensacionalista, un libro de la escritora joven que escribía de drogas y sexo, y enseguida empecé a trabajar como periodista”. Su siguiente novela “Como desaparecer completamente” apareció hasta 2004, pero ella ya había pulido la fórmula: lo fantástico y lo tétrico para hablar de una realidad más cercana.

Pero hay un elemento más, en lo que escribe siempre está la influencia de la música: “Yo escribo escuchando música, siempre encuentro una canción que utilizó como tema para algún libro, hay varias novelas como “Este es el mar” que es una novela de música; para mi es súper fundamental, esta manita colorada (dice mientras levanta el dije que cuelga del cuello) es la Nick Cave, no es una manita protectora y hay un punto en que me gusta más que la literatura, es decir la disfruto más que la literatura”.

En su visita a México, Enriquez estuvo en una feria en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí, en la Ciudad de México estará dos días: ayer aprovechó para firmar libros (sólo a 150 personas) en una librería y hoy, a las 18:00 horas sostendrá el encuentro ‘Literatura en tinieblas’ con Martín Solares y Magali T. Ortega en la Biblioteca Vasconcelos.

-Mariana Enriquez prepara una novela ambientada en la Argentina postcrisis.

-La autora afirma que los fantasmas siempre le han parecido una metáfora fantástica del trauma.

-Sus crónicas periodísticas fueron reunidas con el título El otro lado por Leila Guerriero.

PAL