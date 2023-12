VIDEO: joven es atacado por un tiburón, pierde la pierna y graba un live para despedirse

Tan solo un día después que en México se diera a conocer la muerte de un turista originario de Bélgica luego de ser atacado presuntamente por un tiburón en playa Quieta, en el puerto de Zihuatanejo, Guerrero, se dio a conocer este viernes la historia de Matteo Mariotti, un joven australiano que también fue atacado por un tiburón y que decidió grabar con su celular lo que consideraba serían sus últimos minutos con vida.

La historia del joven se volvió viral una vez que el clip que compartió en su cuenta de Instagram fue retomado por medios locales e internacionales, atrayendo la atención de millones de usuarios que se quedaron sorprendidos por las impresionantes imágenes en las que se observa a Matteo nadar a toda velocidad para huir del animal y evitar a su vez el ataque de otro tiburón, al tiempo que se desangraba.

Sigue leyendo:

Ataque de Tiburón deja un turista muerto otro herido de gravedad en Zihuatanejo

Tras el ataque de tiburón, autoridades de Jalisco retiran restricción de entrada a sus playas

Matteo grabó en un live sus últimos momentos con vida

La historia de Matteo Mariotti se volvió viral en cuestión de horas. FOTO: Instagram

Matteo Mariotti se encontraba buceando en las costas de Whitsundays, Australia cuando fue sorprendido por un tiburón que lo atacó y le quitó una parte de su pierna. Al darse cuenta del hecho, supuso que contaba con algunos minutos con vida ya que comenzaba a desangrase, momento en que decidió grabar un live para despedirse de sus seres queridos.

Fue con ayuda de su celular como desde su cuenta de Instagram compartió el video que ha dado la vuelta al mundo, en donde se le ve nadar a toda velocidad hacia la costa para ponerse a salvo y evitar un segundo ataque, ya sea del mismo animal o de otro tiburón que se viera atraído por la sangre que teñía de rojo las cristalinas y azules aguas del idílico lugar en donde buceaba.

El joven buzo fue atacado en las costas de Whitsundays, Australia. FOTO: Instagram

Logró salvar su vida para contarlo: "Nunca pensé sobrevivir a este monstruo"

Tras tres minutos de grabación, Matteo Mariotti pudo llegar a la playa y comenzó a gritar pidiendo ayuda, afortunadamente uno de sus propios compañeros acudió a su llamado y lo ayudó a ponerse a salvo. Fue en su propia cuenta de Instagram como el joven buzo informó a sus seguidores que salió con vida del ataque, algo que no esperaba que pudiera ocurrir.

Matteo grabó el momento en que intentaba alcanzar la costa para ponerse a salvo. FOTO: Especial

“Nunca pensé sobrevivir a este monstruo. Perdí tanta sangre y mi pierna, no sé si me la van a dejar a la mitad, pero ya no importa”, escribió en la red social. Si bien informó que perdió su extremidad, Matteo agregó que ahora su único sueño era volver a ver a sus seres queridos.

“Lo siento si no puedo responderte, pero estoy muy cansado y me duele la cabeza”, contó a sus más de 18 mil seguidores el pasado lunes 11 de diciembre.

Matteo agradeció a quien salvó su vida

Uno de los compañeros de Matteo acudió a su llamado y lo ayudó a ponerse a salvo. FOTO: Especial

El joven australiano aprovechó para agradecer al responsable de salvar su vida, Tommaso Agosti: “Me voy a casa, te amo”. El pasado miércoles Matteo volvió a publicar en su cuenta de Instagram en donde comentó que se encontraba feliz de haber decidido realizar esa aventura, pese a que terminó “temprano y mal”.