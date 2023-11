Conserje de primaria habría contaminado la comida de los alumnos con heces, orina y lejía

Este miércoles diversos medios locales en Nueva Jersey, Estados Unidos, dieron a conocer el caso del conserje de una escuela primaria a quien un testigo le ha acusado de contaminar la comida que se sirve a los estudiantes con heces, orina, lejía y otros fluidos corporales, motivo por el cual la policía estatal decidió poner en marcha una investigación.

De acuerdo con lo reportado por "ABC News" las acusaciones han detonado la preocupación de los padres de los estudiantes de la escuela primaria. No obstante, hasta el momento las autoridades no han anunciado una situación legal del acusado, ya que aseguran no contar con las pruebas para respaldar las denuncias ciudadanas.

¿Quién es el conserje acusado de contaminar la comida de los estudiantes?

Según un testigo, el conserje habría llevado a cabo estos actos en el comedor escolar de la escuela y también habría utilizado los utensilios de cocina. FOTO: Pixabay

Se trata de un conserje identificado como Giovanni Impellizzeri, de 25 años de edad, quien labora en la escuela primaria Elizabeth Moore de Nueva Jersey. El hombre ha sido acusado de contaminar la comida de los alumnos con fluidos corporales como sudor, orina y heces fecales.

De acuerdo a las declaraciones de un testigo, el individuo habría llevado a cabo estos actos en el comedor escolar de la escuela y también habría utilizado los utensilios de cocina. El testigo aseguró además que Impellizzeri roció lejía sobre la comida de los estudiantes, misma que posteriormente sirvió con la intención de provocarles daño.

Policía de Nueva Jersey ha iniciado una investigación

Este miércoles trascendió en la prensa que la policía estatal de Nueva Jersey ya ha recibido múltiples denuncias anónimas acerca de publicaciones lascivas que el conserje habría realizado en sus redes sociales, situación que motivó a las autoridades a poner en marcha una investigación, reportó "ABC News".

Sin embargo, pese a estas acusaciones, las autoridades no han dado a conocer la situación legal actual de Impellizzeri, debido a que se requieren pruebas concretas para respaldar las denuncias, mismas que no han sido presentadas. Ante el escándalo generado, los familiares de los estudiantes de la escuela Elizabeth Moore han sometido a sus hijos a estudios médicos ante el temor a posibles contagios.

"Me tapé la boca y comencé a llorar", declaró una madre llamada Philadelphia Bianca Pierce. "No tenía palabras. ¿Qué se puede decir cuando alguien hace esas cosas repugnantes en la escuela donde se supone que tu hijo está seguro? Sentí como si me hubieran apuñalado el corazón".