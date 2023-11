Modelo israelí confiesa que se ocultó bajo el cadáver de su novio para no ser asesinada por Hamás

La guerra entre Palestina e Israel ha dejado miles de muertos en ambas naciones, de los cuales no hay cifras oficiales hasta ahora. No obstante, conforma pasan los días cada vez salen a la luz más testimonios de personas que sobrevivieron y narran los horrores que presenciaron durante los ataques entre los dos países. En este contexto, se volvió viral la declaración de una modelo israelí, quien compartió las drásticas acciones que tuvo que hacer para sobrevivir a los atentados de Hamás perpetrados el pasado 7 de octubre.

De acuerdo con el testimonio de Noam Mazal, de 27 años, ella se vio obligada a hacerse la muerta durante dos horas rodeada de una pila de cadáveres después de que su pareja, David Neman, y decenas de personas más fueran asesinados a tiros por terroristas de Hamás delante de sus ojos.

Ella y su novio trataron de esconderse. Foto: facebook Noam Mazal.

¿Cómo sobrevivió la modelo israelí?

Noam detalló que ella y su novio se encontraban en un concierto de música electrónica cuando se desataron las primeras agresiones de Hamás contra Israel. La modelo y su pareja trataron de correr para salvar sus vidas mientras eran perseguidos por hombres armados; tratando de esconderse ambos llegaron hasta un contenedor, donde yacían los cuerpos sin vida de algunos turistas que habían sido acribillados por presuntos terroristas.

Cuando creyeron que estaban a salvo, hombres de Hamás se acercaron al contenedor, obligando a Noam a esconderse debajo de los cuerpos. "Me escondí en un contenedor con cuerpos. Cuando los hombres armados se acercaron, David me tomó y me arrojó a la parte trasera del contenedor, diciéndome que fuera lo más profundo que pudiera y me escondiera. Uno de ellos saltó al interior y gritó 'Allahu Akbar', explotó una bomba y empezaron a disparar sin parar", dijo.

¿Qué pasó con los turistas en el festival de música israelí?

La mujer recibió un disparó en la cadera. Foto: facebook Noam Mazal.

Según Noam, su novio David recibió un disparo en el pecho, mientras que una chica que yacía encima de ella recibió un disparo en el hombro. Ella sobrevivió milagrosamente a pesar de recibir un disparo en el pie y la cadera. Aparentemente los miembros de Hamás pensaron que todos estaban muertos, por lo que se alejaron y no hicieron más disparos.

Horas más tarde, Noam fue encontrada por las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes le brindaron ayuda para salvarle la vida y la llevaron de emergencia a un hospital, luego de pasar varios minutos debajo del cuerpo sin vida de su pareja. Medios locales detallaron que Noam fue una de las cuatro personas que se escondieron en el contenedor y que sobrevivieron.