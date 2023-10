Hamas lanza fuerte amenaza a Israel, prometen asesinar un rehén por cada ataque a la Franja de Gaza

A través de un video, publicado en redes sociales, un portavoz del grupo palestino Hamas lanzó una fuerte amenaza para las autoridades de Israel. En la grabación, que ha generado conmoción entre la comunidad internacional, se oye al hombre decir que su organización comenzará a asesinar a los rehenes israelíes capturados durante los ataques múltiples del fin de semana pasado. De acuerdo con el sujeto, cuyo rostro no aparece visible en el clip, por cada ataque a la Franja de Gaza una persona israelí perderá la vida.

"Cualquier ataque contra civiles inocentes sin previo aviso se enfrentará lamentablemente con la ejecución de uno de los cautivos bajo nuestra custodia, y nos veremos obligados a transmitir esta ejecución”, dijo el portavoz de la organización, quien ha sido identificado por medios locales como Abu Obaida. El sujeto aseveró que las personas asesinadas serán civiles inocentes y sus muertes se transmitirán en videos en vivo: "la ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea”.

El hombre apareció en un video transmitido en redes sociales. Foto: @dailyislamist

Hamas amenaza con transmitir las ejecuciones en vivo

Según el portavoz de la organización palestina, una persona de nacionalidad israelí perderá la vida con cada ataque que se registre contra la Franja de Gaza, a partir de este lunes 9 de octubre. “A partir de esta hora, anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo se responderá con la ejecución de uno de nuestros rehenes enemigos, y lo transmitiremos en vivo". Además, en entrevista con la agencia AFP, la oficina política del grupo dio a conocer que actualmente no están interesado en una negociación con las autoridades de Israel.

“La operación militar continúa (...) por lo tanto, no hay actualmente ninguna posibilidad de negociación sobre la cuestión de los prisioneros o cualquier otra cosa”, dijo Hossam Badran, miembro de la oficina política del grupo palestino en Doha. Hasta ahora, se desconoce la cifra oficial de rehenes que fueron capturados por Hamas, pero se habla de decenas de personas, quienes en su mayoría son niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de entre 20 y 40 años de edad, según información revelada por la cuenta de X -antes Twitter- del Estado de Israel.

Las ejecuciones comenzarán con los ataques a Gaza. Foto: AP.

Israel intensifica sus ataques a Gaza

La mañana de este lunes el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que Israel decidió cortar el suministro de electricidad, alimentos y combustible a la Franja de Gaza. De acuerdo con el funcionario el bloqueo será total y es una consecuencia de los múltiples ataques que llevó a cabo el grupo Hamas, una organización palestina; "he dado una orden: Gaza estará bajo un cierre total. Estamos luchando contra terroristas bárbaros y responderemos en consecuencia", se lee en un comunicado oficial.

Medios egipcios informaron que Egipto intentaba negociar un acuerdo preliminar en el que Hamas liberaría a las mujeres cautivas a cambio de que Israel liberase a las prisioneras palestinas. Si ambas partes lo aceptaban, habría un alto al fuego temporal para facilitar el intercambio. No obstante, esto parece que no va a ocurrir, ya que los miembros del grupo palestino revelaron que no tienen intenciones de conseguir un acuerdo.

