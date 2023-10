Conflicto Israel-Palestina: No ha habido intención de la Comunidad Internacional de resolver el problema histórico

El conflicto histórico que ha existido durante muchos años entre Palestina e Israel ha escalado a su punto más álgido, después del ataque sorpresivo realizado por el grupo extremista Hamas el sábado pasado desde la frontera de Gaza, al lanzar más de dos mil cohetes y llevar a cabo una operación terrestre a gran escala en más 20 ciudades israelíes y bases del ejército.

Expertas coinciden en que el conflicto Israel Palestina no se solucionará pronto.

Para El Heraldo Televisión con el periodista Alejandro Cacho, tres especialistas en el tema dieron a conocer su punto de vista sobre lo que se está viviendo en Medio Oriente por esta guerra declarada oficialmente por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La analista Internacional, Stephanie Henaro aseguró que esta escalada de violencia se debe a que ninguna organización internacional ha tenido la iniciativa para poder mediar sobre este conflicto.

Aseguró que la situación entre estos territorios es muy frágil y que tras este ataque, se espera que el conflicto se vuelva aún más complejo, no sólo para la comunidad que habita estas zonas, sino en todo el mundo porque repercute en la economía, en las relaciones entre naciones y entre las mismas sociedades.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una "poderosa venganza" en respuesta al ataque lanzado por Hamás.

Por su parte, Anabel Ortega, politóloga e internacionalista aseguró que este tipo de ofensiva fue sumamente planeada y con grandes sumas de presupuesto y que este tipo de expresiones de violencia no llevan a ninguna solución sino todo lo contrario, agravan y perpetúan el conflicto en donde los más desfavorecidos son las personas civiles.

"Hay evidencias de que esto se planeó con mucho tiempo, además con una gran estrategia. Esto lleva a hacernos las preguntas de dónde se están obteniendo tantos recursos, tanto armamento. Este tipo de ataques desde luego no llevan a ningún acuerdo, no llevan a ninguna solución, lo único que hacen es sembrar muchos nacionalismos que impiden un diálogo diplomático".

Para Lina Holzman, directora de la Revista Glow e integrante de la comunidad judía expresó su impotencia por lo que está sucediendo en territorio israelí y acusó al grupo Hamas de realizar actos violentos que cobran la vida de muchas personas, asimismo, dijo que esta organización no representa a Palestina.

"No hay familia en Israel que no tenga alguien secuestrado, mutilado, violado, desaparecido o asesinado. Hamas no es Palestina, es una organización terrorista financiada por muchas grandes potencias que tiene sometido a los Gazatíes". Un grupo terrorista que además sí ha estado financiado inclusive por Estados Unidos, Hamas no representa al total de los Gazatíes, los tienen sometidos".