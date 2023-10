Embajadora de Israel en México: "Hamás comete doble crimen de guerra, ataca inocentes y los usa como escudos humanos"

Los bombardeos en medio oriente no cesan. Desde el pasado sábado 7 de octubre, el conflicto entre Israel y Palestina tuvo una escalada luego de que Hamás, el grupo islamista militante que controla la Franja de Gaza, lanzó un ataque sorpresa contra Israel, cuyo primer ministro declaró oficialmente "estado de guerra" en la región. Aunque los hechos han sido condenados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el momento la cifra de muertos por el conflicto asciende a más de mil, además de los turistas de todas partes del mundo atrapados en la región, incluidos 70 mexicanos.

En ese sentido, a través de la señal de El Heraldo Radio, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, habló con Sergio y Lupita sobre el conflicto que denotó este fin de semana. Explicó que Hamás está llevando a acabo un doble crimen de guerra, puesto que ataca a civiles inocentes y a la vez está actuando desde centros palestinos, usándolos como escudos humanos.

La diplomática aseguró que cuando Israel actúa en Gaza, hace lo posible por minimizar el daño a los civiles inocentes que no están involucrados, pues el enemigo es Hamás y sus terroristas; no obstante, ellos se esconden en casas privadas, donde la gente está constantemente en riesgo.

Esta mañana de lunes 9 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que tres mexicanos se encuentran desaparecidos y este día, la Sedena enviará a Israel dos aeronaves con militares para rescatar a las y los connacionales que se encuentran en aquel país. Respecto a los paisanos varados en la región de medio oriente, Kranz Neiger dijo que no contaban con mas información más que esa.

"Sabemos que hay 130 secuestrados, no sabemos si son 3 o 2 mexicanos, no sabemos más, porque Hamás no está proporcionando ningún tipo de información sobre sus rehenes, no tenemos lista de nombres. Se está tratando de a través de mediadores internacionales de sacara mujeres y niños chiquitos", informó.