Abigail fue acribillada por la policía en EU: sufría esquizofrenia y solo estaba afuera de un restaurante

Policias de Anaheim, en California, Estados Unidos, acribillaron a balazos a una latina de tan solo 20 años de edad. La víctima, identificada como Abigail López, se encontraba en la cuadra 1200 de South Anaheim Boulevard, cuando uniformados la interceptaron y sin mediar palabra le dispararon en al menos cuatro ocasiones, dejándola sin vida sobre el pavimento, cerca de un restaurante de comida rápida. Hasta ahora, las causas del enfrentamiento se desconocen; familiares de la fallecida piden que las autoridades esclarezcan cuál fue la razón por la que agredieron a la joven.

De acuerdo con el testimonio de los familiares de la joven, los agentes no les han aclarado cuáles fueron las razones por las que dispararon y asesinaron a Abigail. "Le dije (a un policía) 'quiero que me des información de mi hija' y me respondió 'no estoy autorizado para darle ninguna información' luego me dijo 'retírate'", dijo Ramón López, el abuelo de la víctima, a medios locales.

La víctima recibió cuatro impactos de bala. Foto: especial.

¿Por qué la policía de Anaheim le disparó a Abigail López?

Por su parte, la madre de Abigail, Mary López, reveló a Univisión que las autoridades únicamente le dijeron que su hija "portaba algo" (un arma) y que por esa razón fue que abrieron fuego en su contra. De acuerdo con los reportes oficiales, la joven de 20 años murió como consecuencia de cuatro balazos que recibió por parte de los uniformados de California. La mujer asegura que aún no entiende por qué los policías accionaron sus armas, sin probar otro método de intervención.

En entrevista con medios locales, Mary comentó que no ha dejado de cuestionarse por qué las autoridades no usaron "algo que le diera electricidad" y calmara a Abigail, en lugar de asesinarla a balazos. Según el testimonio de la mujer, hasta ahora se desconocen las causas por las que los policías asesinaron a su hija, ya que ella asegura que la joven no vivía "acelerada", pero tenía problemas mentales: “si hubieran sabido que sufría de esquizofrenia y era bipolar, hubiesen tenido un poco de consideración y no dispararle". Ahora, los familiares de la joven piden que el caso se esclarezca y haya justicia en caso de que se compruebe un abuso por parte de las autoridades.

Los uniformados dispararon sin mediar palabras. Foto: pixabay.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

En una tarjeta informativa, la policía de Anaheim informó que el pasado 29 de octubre, oficiales de la policía respondieron a los informes de un sujeto armado y al llegar a la zona asesinaron a tiros a una mujer de 20 años. En el lugar se recuperó una pistola de balines o perdigones, parecida a un arma de fuego legítima. De acuerdo con la versión oficial de los hechos, al acercarse a Abigail e produjo un tiroteo en el que participaron agentes y López, quien fue alcanzada al menos una vez por disparos de la policía.

El reporte oficial aseveró que López fue trasladada a un hospital local, donde luego murió. Mientras que en el lugar de los hechos se encontró una pistola de balines o perdigones que parecía un arma de asalto legítima de cañón corto. Cabe mencionar que ningún oficial resultó herido como resultado del tiroteo.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: policías de Tequixquiac son linchados al ser acusados de matar a un adolescente

VIDEO demuestra el peligro de los "arrancones": motociclista atropella a un policía durante un retén