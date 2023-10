"Tomé fotografías, se lo conté a mis amigos”: el desgarrador audio donde un chico confesó que mató a su madre

El caso de un adolescente que confesó haber asesinado a su propia madre ha causado conmoción entre los habitantes de Florida, en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el asesino, identificado como Derek Rosa, hizo una llamada al 911 mediante la cual reveló haber matado a su progenitora mientras ella dormía junto a su hermanita recién nacida; en el audio, el menor de edad también dijo que había tomado fotografías del crimen, mismas que supuestamente difundió con sus amigos.

Según el reporte de las autoridades, Rosa llamó al 911 el pasado 12 de octubre para informar que acababa de asesinar a su madre mientras ella dormía en su casa ubicada en Hialeah. El adolescente aparentemente le contó a la operadora que había tomado fotografías del crimen y se las había enviado a sus amigos; la llamada del menor de edad duró cerca de 18 minutos, hasta que la policía llegó a su casa y lo arrestó por el delito de homicidio.

La madre del adolescente tenía 39 años de edad. Foto: Family Handout.



¿Por qué el adolescente asesinó a su madre?

Recientemente medios locales tuvieron acceso al audio en el que Rosa admitió el delito y confesó lo que había hecho con el cadáver de su madre: “¿está muerta, señorita? Hay sangre por todo el suelo", fue una de las frases que el adolescente supuestamente le dijo a la operadora del 911 que atendió su llamado. El joven también habría dicho lo siguiente: "tomé fotografías y se lo conté a mis amigos ¿Es tan malo?".

Diarios locales aseguran que en el audio también se escucha al adolescente cuestionando sobre si debería suicidarse o no: “en este momento tengo el arma conmigo. Iba a pegarme un tiro, pero no quise. No quería. Hay un cuchillo en mi habitación y una pistola en la sala de estar”. Cuando las autoridades arribaron a la vivienda de la víctima detuvieron al menor de edad y confirmaron el deceso de Irene García; de igual manera de la escena recuperaron a una recién nacida, quien se encontraba al lado del cadáver de la mujer.

La mujer había dado a luz dos semanas antes. Foto: Family Handout

¿Será juzgado como adulto?

Luego de las primeras investigaciones, los agentes estimaron que Rosa esperó hasta que su madre se durmiera antes de apuñalarla varias veces en el cuello. Cabe mencionar que, hasta ahora no hay mucha información sobre el adolescente, pero trascendió que era un estudiante de honores matriculado en octavo grado en iMater Charter Middle/High School. Al momento del crimen, Rosa, su media hermana pequeña y su madre eran las únicas tres personas en el apartamento, ya que el padrastro del adolescente, un camionero, estaba en Georgia.

Los investigadores aún tienen que determinar el motivo del crimen, ya que el menor de edad no proporcionó información sobre los motivos por los que atacó a su propia madre. Sus familiares lo describen como un alumno de excelencia quien aparentemente no tenía antecedentes conocidos de problemas de salud mental y se llevaba bien con su padrastro. Las autoridades han confirmado que el menor de edad será juzgado como adulto por el cargo de asesinato en primer grado.

SIGUE LEYENDO

Sentencian a 45 años de prisión a sujeto que mató a golpes a su propia madre

Mató a su madre por no comprarle lo que quería, el niño de 11 años será juzgado como adulto