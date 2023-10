Una madre asesinó a sus dos hijos y se suicidó para evitar que su exesposo le quitara la custodia

Una mujer, de 37 años de edad, asesinó a sus dos hijos y posteriormente se suicidó, luego de que su exesposo comenzó una batalla legal para obtener la custodia de ambos menores. Los lamentables hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre en Alabama, Estados Unidos. De acuerdo con el testimonio del padre de los pequeños, su exesposa ahogó a los niños en la bañera y luego se ahorcó con un cinturón en su armario, debido a que no quería que el hombre viera a sus hijos, los cuales llevaban seis meses viviendo con la mujer, pero regresarían a vivir con su padre debido a que un juez le otorgó la custodia compartida al sujeto.

El padre de los menores, quien se identificó como Derek Johnson, comentó a medios locales que su exesposa, Nancy Johnson, había estado viviendo con sus hijos por seis meses, evitando que él tuviera interacción con los menores, por lo que había iniciado un proceso legal para obtener la custodia de los niños, asegurando que la mujer tenía problemas de salud mental, mismos que presuntamente fueron confirmados por especialistas. Dos días antes de la agresión, un juez otorgó la custodia compartida de los niños a Derek, quien había salido de viaje pero estaba ansioso por volver a ver a sus hijos. Sin embargo, un día antes de su llegada, la madre del hombre acudió a la casa de Nancy para visitar a sus nietos, pero al entrar se encontró con una desgarradora imagen.

La mujer tenía la custodia completa de los menores, pero un juez le ordenó compartirla. Foto: Newsflash.

La mujer padecía problemas de salud mental

La madre de Derek halló a sus dos nietos recostados en el sofá, sin vida, por lo que dio aviso a las autoridades. Elementos de seguridad, peritos y demás investigadores dieron a conocer que los menores murieron ahogados y luego de su fallecimiento Nancy los recostó en el sofá de su sala y los tapó con una manta. Por su parte, el cuerpo de la mujer fue encontrada dentro de un closet; ella se quitó la vida ahorcándose con un cinturón. De forma preliminar, el padre de los menores asegura que los motivos de su exesposa podrían estar relacionados con la batalla legal que venían enfrentando desde hace varios meses.

"Hemos estado en una batalla por la custodia durante los últimos seis meses y ella 'secuestro' a mis hijos durante aproximadamente dos meses y medio, así que no tuve contacto con ellos y de repente fueron sacados de este mundo de la peor manera posible aproximadamente un día antes de mi llegada", dijo Derek para medios locales. Agregó que ahora no tiene motivos para seguir viviendo: "ahora mismo no tengo ninguna motivación en la vida y no puedo funcionar tan bien en este momento".

Las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer en el armario. Foto: Pixabay.

Finalmente, el hombre añadió que extrañaría a su exesposa y a sus dos hijos: "estoy muerto por dentro. Me siento perdido. No tengo nada, absolutamente nada, y no sé cómo me voy a recuperar. Sólo sé que los voy a extrañar a todos”. El sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, reveló que la pareja se había divorciado en días recientes y se habían visto envueltos en una amarga batalla legal por la custodia de los menores, ya que la madre no permitía que sus hijos estuviera en contacto con su padre: "claramente había algunos problemas psiquiátricos con la madre", puntualizó.

