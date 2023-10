Mujer se casa con su hijo adoptivo: el romance inició cuando él era menor de edad

La historia de una mujer rusa se volvió viral en redes sociales de todo el mundo, luego de que se dio a conocer que contrajo matrimonio con su hijo, un hecho que ha generado debate en diferentes plataformas digitales. La polémica ceremonia, que causó controversia, se celebró dentro de un restaurante en la República de Tartaristán, Rusia.

De acuerdo con medios rusos, la mujer identificada como Aisylu, conoció a su actual marido Daniel cuando él tenía 14 años y se encontraba en adopción dentro de un orfanato, mismo donde ella trabajaba impartiendo clases de canto. En aquel entonces la mujer hizo todos los trámites legales para poder adoptar al joven, quien ha vivido con ella desde entonces. Aparentemente, el romance entre ambos inició desde que Daniel se instaló en la casa de Aisylu, pero no lo hicieron formal hasta hace unos años.

La boda ha generado polémica entre los internautas de todo el mundo. Foto: especial.

¿Cómo inició el romance entre una madre y su hijo?

Luego de que Daniel cumplió los 22 años, la pareja decidió ya no ocultar su amor y optaron por contraer matrimonio en un restaurante de la República de Tartaristán. Sin embargo, han sido blanco de diversas criticas; además, el orfanato donde trabajaba Aisylu reprobó el enlace matrimonial y ha emprendido acciones legales para retirar la custodia de otros cinco menores que fueron adoptados por la mujer, quien asegura que los niños se encuentran en perfecto estado bajo su tutela.

La pareja reveló que hasta el momento no tienen una certeza sobre lo que ocurrirá con su familia, pero adelantaron que podrían irse de la la República de Tartaristán, junto con los menores de edad que también fueron adoptados, para comenzar una nueva vida en otro lugar, donde no sean señalados por su relación. Aunque este panorama no es del todo claro, puesto que el orfanato ya está planeando retirarle la custodia de los niños a Aisylu.

La mujer adoptó a su esposo cuando él tenía 14 años. Foto: especial.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Aisylu y Daniel?

"Nuestro matrimonio está en un nivel completamente diferente, una familia unida por la creatividad no puede ser destruida”, señaló la mujer ante medios rusos, agregó que su relación con su hijastro “es perfecta. No podemos vivir el uno sin el otro. Estamos en la misma sintonía". En redes sociales, Aisylu y Daniel han compartido imágenes juntos, en los que se les ve viviendo como pareja feliz, sin importarles los comentarios negativos que reciben a diario.

Cabe mencionar que los internautas también consideraron la diferencia de edad entre ambos como un tema complejo, ya que Daniel tiene 22 años de edad, mientras que Aisylu tiene 53 años. Hasta ahora, las autoridades rusas no se han pronunciado sobre el matrimonio, por lo que aparentemente su matrimonio no es ilegal.

