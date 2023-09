Famosa influencer argentina admite que es novia de su hermanastro y le llueven críticas: VIDEO

En redes sociales, una reconocida influencer generó debate luego de que confesó estar saliendo con su hermanastro. La creadora de contenido compartió un video, en TikTok, donde explicó la relación que mantiene con su “familiar”. El clip rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde ha conseguido más de 8 millones de reproducciones y cerca de 500 mil “me gusta”; no obstante, ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, ya que algunos han expresado su desagrado por la pareja, mientras que otros los apoyan.

La influencer, llamada Nacha Caniglia, aseguró en un video que es novia de su hermanastro, quien es hijo de la pareja de su padre: “somos familia, nos vemos en cumpleaños, navidad y todo. Siempre hubo miradas, hasta que un día vino a mi casa para ayudar a mi papá a pintar mi cuarto”. La joven aseguró que aprovechó la situación para proponerle a su hermanastro que durmieran juntos, pero él lo tomó con humor.

La creadora de contenido aseguró que sus padres aprueban la relación. Foto: @nachacaniglia_

Sus familiares aceptan la relación

Finalmente, el joven accedió y Nacha le informó a su padre que iría a dormir a casa de su novia, a lo que no tuvo problema. “Llegamos allá, nos quedamos en el sillón y vimos una película. Me quedé yo sola con él, porque los otros dos se fueron a dormir arriba (su papá y su pareja). Ahí él me empezó hacer mimos, nosotros ya empezábamos con manita en la pierna, manitas aquí y allá. Yo estaba súper nerviosa, con ese dolor de panza que te da cuando te gusta alguien”, sentenció la joven en el clip viral.

Nacha aseguró que luego de la cita con su hermanastro inició su relación de pareja. Agregó que actualmente comparten viajes, cumpleaños y festejos juntos. Añadió que sus padres están enterados de la situación y están completamente de acuerdo con la relación y han aceptado a la pareja la cual es vista con “normalidad”. El video de la creadora de contenido se volvió viral en cuestión de horas y decenas de internautas comentaron la situación.

La pareja ha estado junta desde años atrás. Foto: @nachacaniglia_

“Se ahorraron presentar los suegros”; “El señor es papá y suegro a la vez”; “Wattpad evolucionó en tiktok”; “No son nada, no pasa nada digamos, menos si nunca convivieron”; “Yo también estoy con mi ex hermanastro pero tenemos dos hermanos en común”; “Creo que faltó la parte de cómo llegaron a querer dormir juntos”; y “te ahorras la presentación de padres”, fueron algunos de los comentarios que recibió el polémico video.

