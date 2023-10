Insólito: mujer se fue de vacaciones y demolieron su casa por error

Una mujer, originaria de Atlanta, ganó popularidad luego de que reveló su inusual historia, la cual ha dejado sin palabras a decenas de internautas. La protagonista del caso es Sarah Hodgson, una estadounidense que denunció que su casa fue demolida "por error" mientras ella se encontraba de vacaciones. De acuerdo con el testimonio de la mujer, todo se originó por una confusión con la empresa de transporte y demolición.

Según su propio testimonio, compartido ante medios locales, ella estaba disfrutando de sus vacaciones cuando uno de sus vecinos le llamo de emergencia y la alertó sobre lo que estaba ocurriendo en su vivienda. Aparentemente, su amigo le informó que un grupo de trabajadores estaba demoliendo su casa, sin que ella hubiera firmado un consentimiento previo.

"Me llamó y me dijo 'hay alguien por aquí que acaba de demoler toda tu casa y la derribaron toda'", comentó Sarah.

La casa quedó en las ruinas. Foto: FOX 5 Atlanta.

¿Por qué derribaron la casa de una mujer que salió de vacaciones?

Tras recibir la llamada de sus vecinos, Sarah contactó con uno de sus familiares y le pidió que fuera a su domicilio para revisar lo que estaba sucediendo. Luego de unas horas, los trabajadores admitieron que todo se trataba de un error y que habían confundido la casa de Sarah con otra de la zona. No obstante, ya había destruido la vivienda por completo. Finalmente, los empleados huyeron del lugar y no han querido enfrentar las consecuencias de sus actos.

Sarah comentó que su casa estaba cuidada, aunque ella no vivía ahí desde hace más de 15 años. Hodgson comentó que el césped estaba mantenido y que todos los impuestos sobre la propiedad estaban al día. “¿Cómo es que la gente va y derriba la propiedad de alguien y luego se marcha? ¿Cómo pueden pensar que eso está bien? dijo la mujer, quien se encuentra molesta por que, hasta ahora, no ha recibido apoyo por la situación ocurrida en su casa.

La mujer ya demandó a la compañía. Foto: FOX 5 Atlanta

De igual manera, Sarah compartió que la compañía responsable del percance es "You Call It We Haul It", la cual tiene su sede en Atlanta. La mujer agregó que ya presentó una denuncia ante la policía y ha estado en contacto con los abogados, pero hasta ahora nadie se ha comunicado con ella. “Creo que nos debe una disculpa y necesita solucionar el problema. Necesita solucionar el problema”, añadió Hodgson.

