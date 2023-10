Graban a pareja mientras mantiene intimidad en una playa repleta de turistas

Enorme polémica ha generado en Colombia la difusión en redes sociales de un video en donde se observa a una pareja disfrutar del mar en Cartagena mientras mantienen intimidad en un espacio que en aquel momento se encontraba repleto de turistas. A decir de quienes captaron el momento, testigos presenciales del inusual y poco cívico comportamiento, en el sitio familias completas disfrutaban del sol en compañía de niños y niñas que se recreaban en este famoso y popular destino turístico de Cartagena.

La escena fue grabada en la isla de Cholón, en el Caribe colombiano, un destino natural frecuentado por miles de turistas al año y en donde tanto locales como extranjeros disfrutan de visitar para disfrutar de la naturaleza y de algunos días de ocio. Sin embargo, quienes se encontraban en este sitio el pasado fin de semana realmente se llevaron una desagradable sorpresa al presenciar el momento en que un par de enamorados mantenía intimidad sin el menor temor a ser vistos.

¿Por qué causó tanta polémica el clip en Colombia?

La escena ocurrió en isla de Cholón, un popular destino turístico en Cartagena. FOTO: Especial

La escena protagonizada por un hombre y una mujer, quienes a plena luz y sin pudor alguno aprovecharon para tener intimidad, fue grabada por varios testigos que se encontraban en aquel momento en la isla de Cholón. En el clip se ve a ambos enamorados besarse apasionadamente ante las miradas desconcertadas de los turistas, sin embargo, no fue eso lo que detonó la indignación de los presentes.

Además de esta situación lo que llamó aún más la atención fue el extraño movimiento que realizaban bajo el agua, instante que fue registrado por varios usuarios de redes sociales sin que, aparentemente, alguno de los protagonistas se percatara. Una vez que el clip fue compartido en internet se viralizó de manera casi inmediata, lo que generó indignación entre los miles de usuarios que lo compartieron, esto debido a que en el sitio había varios niños que disfrutaban del mar y la playa.

No se ha identificado a los protagonistas del video

Las imágenes han causado indignación y desaprobación en Colombia. FOTO: Especial

Cabe destacar que hasta el momento no se ha identificado a la pareja, sin embargo, esto no ha impedido que las reacciones de varios usuarios de X, antes Twitter, se acumulen y sumen miles de comentarios en las diversas publicaciones. Entre ellos cabe destacar aquellos que han rechazado este tipo de comportamientos.

"Tan caro será rentar un hotel, se ve qué hay niños allí, ¡dang!"; "Ya no hay respeto, ni discreción, son acciones repudiables"; "El que anda caliente no le importa, no respeta"; "Eeee ave María hombe, eso sí es ser mucho muerto de hambre ¿No tiene pa pagar una pieza con un jacuzzi?", han sido algunos de los mensajes que fueron compartidos en las redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Un niño de 12 años apuñala en cinco ocasiones a su compañera de clase

Estudiante desayuna un sándwich y termina en el hospital con el esófago perforado