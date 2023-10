Buscan a hombre de 82 años por embarazar a una niña que estuvo cerca de morir por abortar

Un hombre de 82 años de edad es buscado en todo Perú debido a que fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años de edad que quedó embarazada, la cual estuvo al borde de la muerte debido a que tuvieron que intervenirla quirúrgicamente para practicarle un aborto que se complicó.

El agresor fue identificado como Alipio Cáceres Bustamante quien al enterarse que se dictó una orden de aprehensión en su contra escapó y al momento se encuentra prófugo de la justicia. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre octogenario atacó en varias oportunidades a la menor de edad.

En un hospital negaron atendender a la niña para realizar un aborto. Foto: La República

¿Por qué la niña embarazada estuvo al borde de morir?

Sobre el caso que mantiene conmocionado a Perú, el fiscal del distrito de Echarate, Max Carrasco Yarín, indicó que buscan de manera prioritaria al hombre de la tercera edad. “Está en manos de la Policía realizar las diligencias para su captura, es un tema muy delicado”, expresó citado por el medio local La República.

La familia de la niña informó que durante el proceso de atención sufrieron irregularidades, ya que tras denunciar el abuso contra su hija fueron llevadas al hospital de Quillabamba, pero en el nosocomio no fue atendida, indicó el abogado de la mamá, quien agregó que terminaron en la clínica de Cusco, ya que la niña comenzaba a tener complicaciones en su salud.

¿Por qué los médicos no quisieron atender a la niña embarazada?

Alipio Cáceres es buscado por embarazar a una niña. Foto: La República

Lo anterior debido a que los galenos del hospital de Quillabamba estaban confundidos al asegurar que para practicar el aborto a la menor la familia de la niña debia tener una orden judicial; sin embargo, era posible de acuerdo al marco normativo judicial.

“Seguramente, el director no tiene conocimiento del marco normativo, entonces él pensó que tiene que ser como el caso anterior (otra menor de 10 años, también de Echarate). Cuando los niños no se encuentran en un ámbito de desprotección, ahí no interviene ni el juzgado ni la Unidad de Protección Especial”, explicó el director de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Alberto Arenas para el medio citado.

La niña logró salir con bien del aborto que le fue practicado aunque tuvo complicaciones que la pusieron grave. Mientras que Alipio Cáceres Bustamante sigue prófugo y es buscado en todo Perú tras haber atacado a la menor de edad que se desconoce el tiempo que tenía encinta.

SIGUE LEYENDO:

Conmoción en Brasil: una niña de 11 años afronta un segundo embarazo tras ser violada de nuevo

Indignación en Rusia: Niña de 13 años fue abusada sexualmente y se creyó que fue embarazada por un niño de 10