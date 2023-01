La historia del Cartel de Texis: hombres de negocios y narcotraficantes liderados por el presidente de la liga de futbol

Los tres fundadores del Cártel de Texis: Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Roberto Herrera, eran considerados dentro de la sociedad de El Salvador como personas respetadas por los nexos empresariales que tenían. A través de sus métodos menos cruentos para lograr tener una jerarquía en el narcotráfico por medio de la corrupción al sobornar a las autoridades y el chantaje, fue como el grupo del crimen organizado afianzó su poder.

Los de Texis al tener su enfoque más empresarial para llevar a cabo las operaciones del trasiego de drogas, logró ser una pieza importante para el engranaje de los cárteles de México y Colombia dedicados a distribuir cocaína -principalmente- hacia Estados Unidos, así como en Europa y Asia, sus principales mercados, según un análisis que hizo la fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad en América Latina, Insight Crime.

Adán Salazar Umaña fue el primero en ser reconocido como un narcotraficante al ser dado a conocer su apodo como “Chepe Diablo” durante la década de 1990, pero previo a ello, se había inmiscuido en la clase social alta de El Salvador dentro de los negocios y la política. Según una investigación del medio local El Faro, se desconoce la génesis de la operación del Cártel de Texis en el momento cuando los tres personajes comenzaron con el contrabando de drogas.

El Cártel de Texis se encarga del trasiego de drogas ilícitas en la región noroeste que conecta a El Salvador con Honduras. Pero fue en el año 2000 cuando la policía nacional salvadoreña comenzó a investigar al grupo delincuencial, pese a que hay indicios que incluso ya operaban en el narcotráfico desde antes de 1990.

Adán Salazar Umaña fue el presidente del futbol profesional en El Salvador. Foto: Archivo

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA, por sus iniciales en inglés) así como el Buró Federal de Investigaciones (el FBI, por sus iniciales en inglés) activaron sus radares sobre el cartel salvadoreño, cuyas investigaciones involucran a altos funcionarios que llevaban varios años colaborando con el hampa.

Pero, ninguna de las investigaciones sobre los altos mandos del Cártel de Texis ha llevado a una condena judicial exitosa. La mayoría de los miembros del crimen organizado eran desconocidos para la opinión pública hasta que se publicó el informe de El Faro, lo que demuestra la habilidad del cártel para operar por fuera del escrutinio público, según Insight Crime.

¿Cuál es el éxito del Cártel de Texis?

El éxito del Cártel de Texis lo obtenía gracias a la legitimación de por lo menos sus tres fundadores. Adán Salazar era además el presidente de la primera división de futbol de El Salvador, y se presentaba como un exitoso empresario de la industria hotelera y por ser uno de los hombres de negocios con mayor éxito debido a su emporio empresarial donde aprovechaba para lavar el dinero del narco, situación por la que fue indagado por las autoridades de Estados Unidos.

Pese a la captura de "Chepe Diablo", el cártel no se debilitó. Foto: Archivo

Además otros integrantes de dicho cártel tenían un alto cargo como funcionarios públicos como el caso de: Juan Umaña Samayoa, quien fue alcalde de Metapán, lugar en donde se concentra el poder del cartel; Armando Portillo, alcalde de Texistepeque, una ciudad al sur de Metapán; y Reinaldo Cardoza, un congresista federal de la ciudad de Chalatenango, una pequeña ciudad limítrofe con Honduras.

Los tentáculos del Cártel de Texis se extendían en las fuerzas de seguridad salvadoreñas al comprar a los oficiales de la policía y al personal del Ejército para asegurar que los grandes cargamentos de droga cruzaran el país para beneficio de los narcos mexicanos y colombianos. Pero en 2017, la organización criminal sufriría su primer golpe al ser arrestado “Chepe Diablo” que llevó a que el presidente de esa nación, Óscar Ortiz fuera señalado de tener vínculos con el narco.

Sin embargo, el liderazgo del cártel no se vió afectado ya que su estructura se basa en células con sus propios líderes y alianzas que garantice que el grupo criminal tenga continuidad en la cadena de mandos y siga con su forma de operar al no usar la violencia e incluso que los mismos líderes no porten armas, ya que para ello, las personas que están oficialmente armados como la policía y los soldados, sean los que los protejan al comprarlos.

