FOTOS y VIDEO: hombre degolla a mujer luego de seis meses de relación por "despreciarlo" como su amante

Después de seis meses de relación, un hombre llamado John Jessop, de 26 años, planificó un homicidio en contra de su expareja Clair Ablewhite, de 47 años. Tras seis días de espera, el sujeto se dirigió a la casa de mujer y la atacó con un arma blanca. La degolló y clavó varias veces el puñal en el pecho para finalmente dejarla morir desangrada. El padre de la víctima fue quien la encontró. Acto seguido el hombre homicida se fue a tomar una cerveza a un club nocturno con sus amigos, aseguró la policía de Nottinghamshire, ubicada en el condado no metropolitano de Inglaterra, en el Reino Unido. Aunque los hechos se registraron a principios del 2022, finalmente, el día de hoy, se sentenció al criminal a cadena perpetua.

El hombre pudo ser detectado por las cámaras de seguridad de circuito cerrado que lo captaron en camino a la casa de la víctima. FOTO: Policía de Nottinghamshire

Era la madre de tres hijos y recién divorciada

La mujer, Clair Ablewhite, se había mudado a una cabaña en el pueblo de lujo de Colston Bassett un mes después de que terminara su matrimonio. Según los informes policiales conoció a John Jessop en línea, pero debido a que a ella le preocupaba la diferencia de edad, dio por concluida la relación. Él, no conforme con la decisión anduvo en su bicicleta alrededor de 27 kilómetros desde su casa ubicada en Newark-on-Trent o Newark, una ciudad comercial de Nottinghamshire en la mitad de Inglaterra.

Incluso, fue captado por el Circuito cerrado de televisión (Closed Circuit Television o CCTV), que es un sistema de vigilancia por medio de video para fines de control de actividades, supervisión de áreas, personal, controles de seguridad. Esto lo evidenció pues se le dio seguimiento a la ruta que tomó hacia la casa de la mujer, detallaron en la Corte de la Corona de Nottingham. Se sabe que Clair, dirigía un negocio de paseo de perros desde su casa, y fue descrita por sus amigos y sus clientes como "sociable, querida, que se detenía y hablaba con cualquiera".

Luego del terrible crimen, Jessop se declaró culpable de asesinato en una audiencia anterior y finalmente, el día de hoy, fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 17 años y ocho meses. Cabe destacar el homicidio se registró el pasado 25 de febrero del 2022. Ante el tribunal quedó registrado que el hombre la golpeó repetidamente antes de finalmente matarla a puñaladas. Luego solo se fue a divertir y volvió en bicicleta a su domicilio en la ciudad de Newark.

Para las investigaciones cerraron los accesos a la casa de Clair Ablewhite. FOTO: Policía de Nottinghamshire

Solo duraron seis meses

La policía de Nottinghamshire dijo que el asunto había durado menos de seis meses y había terminado seis días antes, citando la diferencia de edad como la razón principal de la ruptura. Durante la sentencia, el juez dijo "está claro por los mensajes que envió, estaba perplejo por eso. No entendió por qué sucedió eso y no lo pudo comprender después". Todavía el 15 de febrero, el chico le respondió a la mujer "¿qué está pasando? No me jodas". El tribunal escuchó cómo Jessop fue en bicicleta a a la casa de Clair el 19 de febrero, ahí la fiscalía argumentó que desde ese momento llegó con la intención de matarla. La pobre mujer, que también se supo que era madre de tres hijos, fue encontrada por su padre, quien hasta la fecha tiene ataques de pánico por la noche.

Graham Tinkley, de 74 años, le dijo a la corte que "hasta el día de hoy me despierto en la noche; ataques de pánico. Veo a Clair en mis sueños. Veo sangre brotando de su garganta tratando de resucitar su cadáver".

Cabe destacar que Clair fue encontrada muerta mientras vestía una pijama. Sufrió heridas de arma blanca en el cuello y el pecho. Su teléfono también se encontraba perdido.

Después del crimen, Jessop decidió acudir a un club nocturno

Mientras el cuerpo de Clair se encontraba en su casa desangrando, a Jessop le pareció una excelente idea acudir a un club nocturno para beber cerveza con sus amigos, confirmó el día de hoy la policía de Nottinghamshire. El asesino apenas había dejado ADN en la escena, aparte de huellas de zapatos marcadas con sangre dentro de la residencia. Sin embargo, ocurrió una ruptura masiva en el caso cuando Jessop fue identificado como sospechoso a través de CCTV proporcionado por el vecino de Clair. El residente que se estaba de vacaciones en Francia, había captado al sujeto en su cámara de seguridad, así como el audio al momento del ataque. Voló de regreso al Reino Unido para ayudar a la policía con su investigación y entregó inmediatamente la evidencia.

Después de la detención, la policía tuvo que trabajar arduamente para recopilar toda la evidencia en su contra, finalmente se hará justicia para la mujer. FOTO: Policía de Nottinghamshire

Aunado a las huellas de zapatos que quedaron en la escena, los policías encontraron que todo coincidía con Jessop, quien aún conservaba el calzado que usó en el momento del crimen. Asimismo se identificó la bicicleta que utilizó para trasladarse debido a que ésta tenía un reflector defectuoso. La policía también logró recuperar el móvil de Clair y, a pesar de que estaba gravemente dañado por el agua, pudo recuperar los mensajes de WhatsApp entre ella y el jóven. Cabe aclarar que antes del asesinato, se vio al sujeto comprando una empanada en una tienda, esto fue crucial para la investigación, porque la policía pudo juntar todas las piezas de su traslado.

A casi un año del delito, finalmente se obtendrá justicia para Clair Ablewhite

Después de su muerte, dos de los hijos de la señora Ablewhite le rindieron homenaje y la describieron como "una en un millón". Dan Ablewhite, de 28 años, compartió una imagen conmovedora de él sonriendo con su madre en Facebook y escribió:

"Te quiero mucho, mamá. Solo quiero ver esa hermosa gran sonrisa y darte un abrazo y decirte lo mucho que significas para todos nosotros. Realmente fuiste uno en un millón, descansa en paz, duerme bien, recuerda y sueña con todos los buenos momentos que pasamos juntos".

Por su parte, el otro integrante de la familia, el hermano Sam publicó una foto conmovedora con Clair y también escribió:

"Mamá, todos te extrañamos mucho. Realmente eras uno en un millón. Las palabras no pueden describir lo difícil que será mi vida sin ver esa hermosa gran sonrisa que tenías. Descansa en paz, duerme bien y recuerda todos los buenos momentos que pasamos juntos. Los 3 hermanos haremos todo lo que podamos para poner una pequeña sonrisa orgullosa en tu rostro".

Los oficiales a cargo de la investigación dijeron que la víctima había estado usando un sitio web de citas y se había comunicado con Jessop a través de las redes sociales y WhatsApp. Los datos del teléfono de Jessop también mostraron que instaló Google Maps, al parecer para ubicar la casa de Clair, que posteriormente eliminó el día anterior al asesinato. Con toda la información de por medio, la policía pudo construir una imagen de Jessop saliendo de su dirección de Newark y viajando a Colston Bassett en bicicleta.

"Él, Jessop, fue identificado como conocido de Clair a través de las redes sociales y había estado en una relación íntima con ella desde septiembre de 2021 que terminó el 19 de febrero de 2022. El contacto cesó principalmente debido a la preocupación por la diferencia de edad, y era evidente, por la comunicación, que él había estado en su dirección de Colston Bassett durante las seis semanas que ella residió allí."

El vecino que otorgó la evidencia, desempeñó un papel sumamente crucial en la investigación policial, con la que pudieron llevar ante la justicia al homicida y dictarle la cadena perpetua. La policía finalizó el caso haciendo hincapié en que este caso es un recordatorio para toda la población en general que llega a conocer a sus parejas sentimentales, amigos y conocidos en línea, tengan mucho cuidado. Esto debido a que no hay una herramienta certera que garantice la seguridad y la protección de las personas, tales como Jessop, quien fue descrito por las autoridades como "violento y depredador".

