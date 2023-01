VIDEO: el aterrador choque de automóvil contra un restaurante que dejó al menos 15 heridos

Una fuerte discusión entre dos automovilistas en una gasolinera de Manhattan, provocó un choque que envió un automóvil a toda velocidad contra la ventana delantera de un restaurante, donde al menos 15 personas resultaron heridas durante la noche de este lunes 2 de diciembre, así lo informaron autoridades policiales de Nueva York.

El incidente comenzó en una gasolinera Citgo ubicada en la W. 204th St. y Broadway en Inwood, cuando los ocupantes de un Mercedes blanco y un Audi blanco iniciaron una pelea alrededor de las 21:00 horas. En un video difundido por las autoridades, se ve como el conductor de Mercedes se detuvo en el estacionamiento y luego el pasajero salió para confrontar a los ocupantes del Audi.

Luego el conductor del Audi pisó el acelerador y salió del estacionamiento. Cuando este trató de escapar, el Audi golpeó contra el conductor de Uber (Toyota Rav4) con una mujer en el asiento trasero.

Cuando el Audi golpeó al Toyota RAV4, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra el establecimiento. “Vino muy rápido y me golpeó en el costado. Perdí el control cuando me golpeó, me subí a la acera”, comentó el conductor de Uber, Sory Toure a un medio local.

Hay dos menores de edad heridos

El auto fuera de control se estrelló contra las ventanas delanteras del Inwood Bar and Grill, un concurrido restaurante. Al menos unas 15 personas que cenaban dentro resultaron heridas debido a vidrios rotos y escombros.

Todos los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos y se informa que ninguno presenta heridas que pongan en peligro su vida.

Las autoridades están investigando los hechos y por lo pronto se sabe que tanto el conductor del Mercedes como el del Audi se dieron a la fuga. De las 15 personas heridas, hay dos niños, de 7 y 10 años. El niño de 10 años sufrió una fractura en la pierna.

