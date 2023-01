Hallazgo de terror: encuentran a seis niños un sótano de Austria, un hombre de 54 años es el supuesto tutor

Un extraño caso se ha reportado en un pequeño pueblo de Austria, Obritz. Al parecer un hombre de 54 años que dice ser tutor de seis menores de edad fue confrontado por las autoridades debido a que escondió a su familia dentro de una bodega abandonada. Esto provocó una gran investigación policial, pues estaban ocultos de manera ilegal debajo de un sótano. Además, previo a esto, lo que detonó la sospecha de las autoridades fue que el sujeto atacó a los trabajadores del servicio social con gas pimienta, aunado a esto, se resistió del cateo a su domicilio por parte de la misma autoridad, la cual se encontraba fuera de su residencia. Ahora se encuentra libre de todo cargo o acusación, pero la excusa que dio del por qué de su actuar te dejará con el ojo cuadrado.

El hombre se dijo tutor de los menores y se encontró a los infantes en el sótano junto con su esposa. FOTO: Medio de comunicación local

Se cree que es parte de un grupo de extrema derecha

De cuerdo a las investigaciones policiales, todos los infantes encontrados —que vivían de manera ilegal en la bodega abandonada— son menores de cinco años. Los acompañaba la esposa del hombre austriaco; y lo que detonó en una señal de alerta de parte de las autoridades es que después de atacar a los trabajadores del servicio social, escapó del lugar. Ante esto, las autoridades tuvieron que usar la fuerza policial para poder revisar las instalaciones donde la familia se ocultaba. Según el medio local The Telegraph, cuando llegaron los elementos, el tutor se atrincheró en los sótanos. Tuvieron que irrumpir el complejo y arrestar al señor para poder esclarecer la situación y tener certeza de lo que estaba pasando en este núcleo familiar.

Cuando la policía cateó el lugar, encontraron múltiples armas en el sótano, las cuales están siendo verificadas para determinar si son propiedad legal del tutor. Versiones periodísticas apuntan que el hombre austriaco está directamente vinculado con un grupo extremista con ideología de derecha alemana que rechazan —a través del negacionismo— la legitimidad de la República Federal de Alemania, su nombre es Reichsbürger. A su vez, los medios de prensa local informaron que el señor se involucró "de más" en teorías de conspiración desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Esto detonó una enorme preocupación por resguardarse y no está claro cuánto tiempo la familia llevaba viviendo en el sótano de la bodega de forma ilegal.

Las cámaras de seguridad fueron los indicios que junto con los sonidos de los niños, alertaron a los vecinos. FOTO: Medio de comunicación local

Los hechos se suscitaron la semana pasada, a finales de enero del 2023

Luego del arresto del hombre de 54 años, finalmente fue liberado el pasado jueves 26 de enero. Esto se debió a que las autoridades de la fiscalía local determinó que el sujeto no representaba ningún riesgo para los infantes, que su edad va desde los siete meses hasta los cinco años. Aunque no se tiene la certeza de cuánto tiempo pasó resguardada la familia de ocho integrantes en el lugar, el inmueble cuenta con puertas, ventanas, agua y electricidad. Asimismo habían cámaras de vigilancia, las cuales fueron reportadas por los vecinos. Lo que pasó es que se habían reportado bastantes quejas por parte de los residentes, quienes decían que la videovigilancia instalada en la bodega les resultaba "particularmente molesta".

Se alertó al servicio social de unos niños escondidos en el sótano

Los vecinos también reportaron que —aunada a la queja sobre las cámaras de seguridad— se escuchaba como una familia vivía en un escondite ilegal durante varios meses. De acuerdo con el teniente del alcalde de Orbritz, Erich Greil, dijo que "las cámaras de vigilancia frente al sótano eran particularmente molestas y los residentes a veces escuchaban voces de niños en el sótano y tan pronto como se acercaban, todo estaba en silencio". Cabe aclarar que la policía aseguró que no había indicios de abuso sexual hacia los niños encontrados en el sótano. Así que los infantes de entre siete meses y cinco años estaban completamente a salvo y con buen estado de salud. Ahora se sabe, gracias al gobernador del distrito de Hollabrunn, Karl-Josef Weiss, que los niños no fueron encerrados ni abandonados.

La residencia contaba con ventanas y puertas. Finalmente se determinó que los menores no estaban en peligro. FOTO: Medio de comunicación local

Se corroboró el estado de salud de los menores en un hospital

De acuerdo con las versiones periodísticas locales, los infantes fueron examinados en un hospital local en presencia de su madre. Los niños ya han sido atendidos después de que las autoridades no pudieron encontrar sus actas de nacimiento en Austria. Ante esto, los padres afirmaron que fue porque sus hijos nacieron en Inglaterra, Reino Unido. Aunque no está claro si cuentan con la ciudadanía británica. El medio local The Telegraph ha dicho que este hecho despertó los temores en la población por el sonado caso de Josef Fritzl. Recordemos que este hombre austriaco encerró a su hija en un calabozo subterráneo durante 24 años. En este tiempo le hizo siete hijos y toda la familia vivió un terror inigualable que incluso se representó en series y películas.

Es por ello que intrigaba que este suceso no fuese similar al Caso Fritzl, por lo que inmediatamente se le informó a los oficiales de bienestar juvenil sobre la latente sospecha. Más por las voces de los niños en el sótano de la bodega.

