Pez remo, el temible “augurio” que llegó a Ecuador: anticipan una posible catástrofe

El pasado miércoles, un pez remo fue encontrado por pescadores en la playa de Tonsupa, provincia de Esmeralda, Ecuador. De acuerdo con los pobladores de la zona, el ejemplar mide cerca de 4 metros, el cual lo convierte en el ejemplar más grande hallado en lo que va en este naciente 2023.

El pez remo se encontró muerto a las orillas de la playa

El suceso cobró relevancia al ser publicados varios videos en redes sociales. El pez se encontró muerto y de acuerdo con las imágenes, un grupo de pescadores lo trasladaron en un bote sujeto con varios remos de madera. De acuerdo con los pobladores es poco común encontrar a esta especie a orillas de la playa, ya que suelen habitar muchas millas mar adentro de la zona de pesca con lanchas y botes.

El descubrimiento causa temor entre los pescadores

Si bien es un hallazgo poco común, varios pobladores de Esmeralda se encuentran nerviosos. Según una leyenda japonesa, la aparición de estos peces “predice” que se avecina un terremoto y tsunami. La especie es conocida científicamente como "Regalecus glesne", que pertenece a la especie "lampridiforme" y a la familia "Regalecidae", y "es relacionado con la presencia de terremotos".

Sin embargo un estudio publicado en 2019 por la revista “Bulletin of the Seismological Society of America” esta teoría no tiene ningún sustento científico. Para llegar a esta conclusión se utilizaron datos de 336 eventos sísmicos y 221 informes de apariciones de peces remo vistos en el mar profundo, aparecidos entre 1928 y 2011.

De acuerdo, con el Instituto Geofísico de Ecuador, no existe relación entre los terremotos y este pez, una afirmación que también comparte el Servicio Geológico de Estados Unidos, quien afirma que no hay suficientes evidencias para determinar que los peces remo presienten los sismos.

Pese a las pruebas científicas presentadas, el pez remo dispara las alertas de las distintas comunidades del mundo donde se llegan a encontrar este tipo de especímenes en las orillas de sus playas.

Sigue leyendo:

¿Pez remo alertó sobre sismo de hoy? Fue visto en Cozumel hace unos días

¿Presagio de TERREMOTO? Pez remo vara en costas de Baja California Sur: VIDEO

Encuentran extraño pez en las costas de California, ¿presagia un fuerte sismo?