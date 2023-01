Tragedia en Baltimore: un migrante murió congelado en la parada de un autobús

Un migrante, originario de El Salvador, perdió la vida mientras esperaba sentado en la parada de un autobús en Baltimore, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el hombre falleció como consecuencia de las bajas temperaturas que se han reportado en el estado; aparentemente, el sujeto había salido por la noche de su casa para dirigirse a su nuevo trabajo en un taller mecánico, pero fue sorprendido por el fuerte frío y no resisto a las condiciones climáticas extremas.

Luego de la noticia, autoridades identificaron a la víctima como Frank Guevara, un hombre que llegó a Estados Unidos, en 2021, procedente de El Salvador. El sujeto ingresó a tierras estadounidenses por la frontera entre México y Texas, posteriormente se mudó a Baltimore con la esperanza de conseguir un empleo bien pagado. Días antes de la tragedia, Guevara consiguió un trabajo con mejores condiciones laborales en un taller mecánico. Sin embargo, las temperaturas bajo cero terminaron con su vida.

El sujeto tenía como objetivo conseguir más dinero para mantener a sus hijos. Foto: especial.

Uno de sus familiares reveló que poco antes de perder la vida, Guevara tuvo una conversación con su hijo de 12 años, quien vive en San Miguel, El Salvador; en dicha plática le contó al menor que iba rumbo a su trabajo, la noche del 14 de enero, pero minutos después dejó de contestar los mensajes. Autoridades locales detallaron que ese día, las bajas temperaturas oscilaron por debajo de los cero grados centígrados, mientras que la sensación térmica fue de menos cinco grados centígrados, según registros climatológicos del estado.

Su cuerpo fue hallado a la mañana siguiente de los hechos, el domingo 15 de enero. Las autoridades lo encontraron luego de que recibieron un reporte anónimo por parte de un ciudadano; la persona que llamó al 911 mencionó que había una persona "desmayada" en la parada de autobuses ubicada en la cuadra 6500 de la calle Reinstertown, cerca de Home Depot, donde Guevara también ofreció sus servicios como jornalero por un tiempo antes de trabajar en el taller mecánico.

El día de su muerte las temperaturas oscilaron por debajo de los cero grados. Foto: especial.

Al llegar a la parada de autobuses, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Frank Guevara, de 35 años de edad. Pese a que los médicos arribaron a la escena, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que ya llevaba varias horas muerto. “El cuerpo de la víctima fue trasladado a la oficina del Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte”, informó la Policía de Baltimore.

Recientemente, la familia de Guevara fue notificada sobre su deceso. De acuerdo con las autoridades, no se había podido reportar su defunción ya que, al momento de los hechos, él no llevaba ninguna identificación. Un hombre, que se identificó como su primo, declaró, ante medios locales, que su familiar murió de hipotermia: “El detective me dijo que había muerto de hipotermia. Quizás él se quedó dormido porque había trabajado mucho y murió sentado. No tenía ropa de frío. Murió de frío”, lamentó el sujeto identificado como Julio Guevara.

SIGUE LEYENDO

VIDEO| Sus papás vivieron juntos por años, pero apenas se comprometieron porque de jóvenes no tenían dinero

Un niño de 7 años fue mutilado por cuatro perros: su madre trató de salvarlo, pero resultó gravemente herida

Asesinato de Valentina Trespalacios: exhiben a su novio escondiendo las pertenencias de la DJ hallada en una maleta