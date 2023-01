Los fuertes vientos del frente frío 27 ocasionan la volcadura de un trailer en Oaxaca, el chofer salió ileso

Los fuertes vientos causados por el Frente Frío número 27, provocaron la volcadura de un tráiler en el tramo carretero entre La Venta y La Ventosa, pertenecientes a Juchitán, Oaxaca. El saldo de este accidente sólo fueron daños materiales y lesiones leves al conductor, quien venía del estado de Chiapas y se dirigía a Puebla.

De acuerdo con la declaración del operador, quien cuenta con más de 40 años como transportista, no es la primera vez que atraviesa por esta ruta; sin embargo, en esta ocasión fue sorprendido por una racha de viento que derribó la unidad que conducía.

“Sólo tengo un pequeño golpe, y me duele la espalda por el mismo golpe, yo venía despacio, pero me agarró una bolsa de aire y me derribó, y en este lugar he pasado muchas veces, pero nunca había tenido un percance de esa magnitud, ahora si me agarró la velocidad del viento más fuerte que de costumbre y me provocó este accidente”, dijo.

Las autoridades ayudaron al conductor a salir del vehículo. FOTO: Especial.

El camión quedó obstruyendo uno de los carriles de la carretera, por lo que la circulación en esta vía federal se afectó, ya que sólo se habilitó un carril para el tránsito de los vehículos. Fue necesaria la colaboración de elementos de seguridad pública de la población de La Venta y algunos efectivos de la Guardia Nacional, quienes estuvieron colaborando para la circulación de los vehículos en esta vía federal.

Debido al incremento de la velocidad del viento, hasta el momento muchos de los operadores optan por estacionar sus unidades en lugares seguros, como debajo de los puentes o en las gasolineras cercanas a estas dos poblaciones, en espera de que mejoren las condiciones climatológicas para poder continuar con sus recorridos.

Las volcaduras son frecuentes en esta zona del país. FOTO: Especial.

En lo que va de este año esta es la primera volcadura que se presenta por los fuertes vientos que azotan en esta región del Istmo de Tehuantepec.

