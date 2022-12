Tragedia en Oaxaca: mueren dos peregrinas en un aparatoso choque entre una camioneta y un tráiler

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- La madrugada de este viernes se registró un accidente sobre la súper carretera La Ventosa – La Venta, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde dos peregrinas perdieron la vida.

Francisco Vásquez Jiménez jefe de Bomberos Juchitán, Oaxaca, informó que recibieron el llamado poco después de las 3:00 de la mañana, donde se alertaba de un accidente, y se les informó que estaban involucrados un trailer y una camioneta de tres toneladas con peregrinos.

Destacó que al llegar al lugar, se encontraron con dos personas fallecidas, dos mujeres de 18 y 15 años de edad, ambas del estado de Chiapas, quienes venían en la parte trasera de la camioneta, donde recibieron el impacto y lamentablemente perdieron la vida.

Algunas personas sobrevivieron al accidente. FOTO: Especial.

En el lugar se le prestó atención médica a dos de los lesionados, quienes resultaron con algunos golpes en la cabeza, y posteriormente fueron trasladados al hospital general “Macedonio Benítez Fuentes”, donde reciben atención médica.

Exhortó a los peregrinos que transitan por esta zona de Oaxaca, a detener su marcha durante las noches, la falta de visibilidad y el cansancio de algunos conductores, incrementa el riesgo que sucedan este tipo de accidentes, donde se registra la pérdida de vidas humanas.

Carmen Suárez indígena chiapaneca originaria de Amatenango del Valle, lamentó que se registren este tipo de incidentes, donde en esta ocasión dos mujeres indígenas perdieron la vida.

Los heridos fueron llevados a hospitales cercanos. FOTO: Especial.

“Pues si, corremos riesgo por el trailer, a veces respetan y a veces no respetan por la Virgen, a veces hay unos que creen y otros que no creen, si me muero, sé lo que estoy haciendo y lo hago por mi fe”, señaló.

Desde los primeros días del mes de diciembre, se ha observado la gran cantidad de personas, que recorren las carreteras con una antorcha encendida, como parte de la fe católica, por la veneración de la Virgen de Guadalupe.

