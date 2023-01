Sigue la crisis en Perú y Dina Boluarte pide tregua para apaciguar protestas en su contra

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió ayer "una tregua nacional" y "entablar mesas de diálogo" para apaciguar las protestas en reclamo de su renuncia que ya han cobrado 56 vidas en cinco semanas.

"Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para entablar mesas de diálogo, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos", dijo al calificar de "violentos radicales y con agenda propia" a los manifestantes que relanzaron las protestas en el sur andino.

La petición de la mandataria peruana se produce cuando en Lima se convocó otro día de protesas, aún más desafiantes que la de las últimas fechas con la anunciada llegada de nuevos contingentes a la capital. Además, Boluarte descartó una vez más su dimisión.

Las manifestaciones se han centrado principalmente en las regiones del sur donde operan grandes empresas mineras y se han registrado además casi todas las víctimas mortales durante los violentos enfrentamientos con la Policía y Ejército.

Asimismo, Boluarte informó que las protestas están dejando daños a la infraestructura y pérdidas en la producción por un equivalente a unos mil 282 millones de dólares.

La Presidenta peruana responsabilizó a Pedro Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses, mientras lo investigan por "rebelión", de promover la polarización política en el país durante los casi 17 meses que duró su gestión.

ALISTA INTERVENCIÓN

Boluarte, quien participará hoy vía virtual de una sesión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que su intención es "informar la verdad",

"Mañana me presentaré ante la OEA para informar con la verdad, el gobierno peruano y menos Dina Boluarte tienen algo que esconder, siempre he hablado con la verdad, mirando al frente a mis hermanos y hermanas, son 56 personas fallecidas en estos actos de protestas, me duele, como mujer, madre e hija, me duele", indicó.

La mandataria dijo que el gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también recibió a una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos para que puedan conocer sobre los sucesos ocurridos en las últimas semanas.

"Todos queremos saber la verdad", apuntó.

AFP Y REUTERS

MAAZ