Su novio con el que fue al catecismo le destrozó la cara hasta matarla: el feminicidio que horrorizó a una nación

El cuerpo de Fiorella Aghem fue encontrado por un campesino quien caminaba sobre la autopista de la ruta nacimiento 14 en la provincia de Misiones en Argentina. Al ver el cuerpo de la mujer, esta tenía la cara totalmente desfigurada, además de tener marcados algunos cortes en la piel mientras tenía un cable amarrado a su cuello, signos que apuntaron a un feminicidio que horrorizó al país en 2019.

Cuando era una niña, Fiorella conoció a Leopoldo Borovski con el que acudía a las sesiones de catecismo para hacer su primera comunión. Para la madre de Fiorella, Leopoldo era como otro más de sus hijos. “Era como mi hijo, casi vivía en mi casa, era el novio de mi hija durante tres años. Lo conozco de chiquito, fueron juntos a catequesis, después la primaria hicieron en escuelas distintas y se reencontraron en la secundaria”, señaló para el medio local TN.

Todo parecía marchar con normalidad hasta que ambos terminaron la secundaria y Fiorella empezó a viajar diario a la localidad de Aristóbulo del Valle para estudiar la carrera de Letras. En ese periodo la pareja comenzó a tener problemas; aunque Leopoldo siguió con sus mensajes “de amor” en las redes sociales donde resaltaba la relación que tenía con la joven.

“Mi amor, mi corazón, mi vida, mi chinchuda, mi princesa, mi enojona, mi bombón de chocolate, mi cielo, mi todo. Feliz cumpleaños… Haré todo lo posible por hacer que tus días sean hermosos. Ojalá esa sonrisa perdure por siempre. Sos lo único que verdaderamente me importa en esta vida. Atte: Tu novio que te ama. L. A. B.”.

Pero la madre de Fiorella sabía que algo sucedía con aquella relación que finalmente la joven puso fin a ella, ya que tenía miedo de las reacciones de Leopoldo por celos. La mujer había denunciado a su novio tres veces ante la policía por “violento”. Además, envió un audio por WhatsApp a sus amigos donde acusada a su pareja de agredirla a golpes e incluso ser violentada con un cable.

“Tengo miedo de que me mate, me ahorcó con un cable, me hizo ver las estrellas”, dijo Fiorella.

“Merecía estar muerta”

En julio de 2018, Leopoldo acompañó a Fiorella a una zona de cultivos donde su familia tenía siembra para llevar comida a las personas que trabajan en el lugar. En el camino el hombre le reclamó algunas situaciones por sus celos, por lo que la mujer ahí le dijo que quería terminar la relación. La respuesta de Leopoldo fue que se iba a suicidar si lo dejaba y después la golpeó, recordó la madre de Fiorella:

Fiorella tenía 20 años cuando fue asesinada. Foto: Especial

“Cuando mi hija terminó el noviazgo empezó a tener problemas porque él se volvió agresivo, le sacaba y rompía sus teléfonos, la perseguía a donde iba, era muy obsesivo, manipulador. Para mí que tenía planeado hacer lo que hizo porque en dos o tres oportunidades la llevó a una zona de cultivos alejada donde la quiso asesinar y ella se escapó, corrió y pidió auxilio. Le había dicho que ella se merecía terminar muerta en un descampado”.

En mayo de 2019, el cuerpo de Fiorella fue encontrado en Misiones. La joven había sido víctima de un feminicidio al ser asesinada por asfixia luego de que tenía un cable amarrado alrededor de su cuello. Hasta el último instante de su vida, Fiorella temía de Leopoldo quien vio dos meses después de haberlo dejado, ya que su celular lo tenía escondido en sus partes íntimas como si temiera que el asesino se lo pudiera quitar, según reportes de la policía.

Fiorella y Leopoldo se conocieron desde niños. Foto: Especial

Fiorella había ido a verlo, pero le dijo a su familia que iría a hacer un trámite a la universidad. Aunque Leopoldo fue arrestado y condenado a cadena perpetua, para la madre de Fiorella aún parece que el crimen ocurrió ayer. “Cuando armamos la mesa siempre hay un plato más, un vaso más...todavía no podemos asimilar que no esté. Los animales tienen sentimientos, a Borovski no sé cómo nombrarlo...es una bestia”, sentenció.

