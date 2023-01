¿Cómo era tu lugar de nacimiento en la época de los dinosaurios? Esta web te lo muestra

Ian Webster, ex ingeniero de Google ha creado una herramienta web que te da la oportunidad a los usuarios de viajar en el tiempo para ver la apariencia de sus hogares o ciudades de origen en diferentes momentos de la historia de la Tierra.

Hay que recordar que hace 240 millones de años, nuestra Tierra lucía muy diferente de como la conocemos pues todos los continentes estaban unidos. En este supercontinente conocido como Pangea habitaban aves, mamíferos y dinosaurios.

En esta una aplicación de Internet, llamada dinosaurpictures.org, se utilizó los datos de las placas tectónicas oceánicas y continentales del proyecto Paleomap, el cual fue creado por el geólogo estadounidense Christopher Scotese, para modelar una representación cartográfica de la Tierra en distintas épocas de su vida.

Los usuarios pueden seleccionar los mapas para ver cómo la Pangea se fue separando hasta los continentes actuales. En la se puede apreciar cómo lucían sus lugares en la época en que aparecieron los primeros homínidos o cuando se extinguieron los dinosaurios.

Apariencia de

dinosaurpictures.org. Foto: Especial.

Christie's no subastará un esqueleto de Tyrannosaurus rex en Hong Kong

La casa de subastas Christie's canceló la venta de un esqueleto de Tyrannosaurus rex en Hong Kong, pues su propietario decidió alquilárselo a un museo, según indicó la empresa este lunes.

El esqueleto, de mil 400 kilos y apodado "Shen", debía ser subastado a partir del viernes, explicó Christie's, que no comunicó ni la estimación de su precio ni la identidad del vendedor. "El propietario ha decidido alquilar el espécimen a un museo para que lo exponga al público", indicó la casa de subastas en un comunicado.

Varios paleontólogos habían criticado esta venta, y también surgieron dudas sobre la autenticidad del fósil.

"Shen", que mide 4,6 metros de alto y 12 de largo, es un macho adulto que vivió hace unos 67 millones de años. Fue descubierto en 2020 en Montana (Estados Unidos).

Según el New York Times, los documentos de venta no precisaban con claridad que Shen fue reconstituido parcialmente con réplicas de huesos provenientes de otro dinosaurio. Pero, según el diario, se observaron parecidos entre el cráneo de "Shen" y el de "Stan", otro tiranosaurio rex subastado en 2020 por Christie's por 31,8 millones de dólares. Además, el titular de los derechos de propiedad intelectual de "Stan", el Black Hills Institute of Geological Research, reveló que el dueño de "Shen" le había comprado réplicas del esqueleto de su dinosaurio.

