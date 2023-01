"Narco chillón": la durísima burla de la prensa estadounidense a las súplicas del "Chapo" a AMLO

Luego de que el narcotraficante Joaquín, "El Chapo", Guzmán se quejó por las "crueles e injustas" condiciones que vive en la prisión de máxima seguridad donde se encuentra recluido en Estados Unidos, ha sido apodado por medios estadounidenses como New York Post como "narco llorón". A través de un mensaje enviado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el ex líder del Cártel de Sinaloa pidió su intervención para que sea trasladado a una cárcel nacional, solicitud que ha generado polémica en México y en el extranjero.

Actualmente, Guzmán Loera se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos. El narcotraficante llegó al país norteamericano en 2017 luego de ser extraditado desde México; "El Chapo" fue sentenciado a cadena perpetúa en 2019 por 10 cargos de narcotráfico en su contra. Desde su estadía en la cárcel estadounidense, su abogado, José Refugio Rodríguez, ha detallado que el capo “no ve el sol, come comida de muy mala calidad y no recibe atención médica”.

El defensor del ex líder del Cártel de Sinaloa compartió, en entrevista con medios de comunicación, que su cliente "tenía un problema con sus muelas y en lugar de tratarlas, se las sacaron para que no se preocupara". Agregó que el narcotraficante "está sufriendo en un juicio que no fue conforme al debido proceso”. Además, señaló que "El Chapo" solo ha podido realizar media docena de llamadas telefónicas, hecho que acusó como "tortura" y una "señal S.O.S de que algo anda mal".

Medios estadounidenses arremetieron contra el capo. Foto: captura de pantalla.

Tras la petición de Guzmán Loera, medios estadounidenses como New York Post arremetieron contra el capo y lo apodaron como "cartel crybaby", que en español se podría traducir como "narco llorón". Prensa estadounidense crítica que el narcotraficante se queje por las condiciones que vive en la penitenciaria de alta seguridad donde se encuentra recluido desde 2019.

¿Cómo es la prisión de máxima seguridad donde se encuentre recluido "El Chapo"?

Actualmente, el capo mexicano cumple con una condena de cadena perpetúa en la prisión federal ADX Florence en Colorado, el centro penitenciario más seguro no solo de Estados Unidos, sino también a nivel mundial. La cárcel donde Guzmán Loera pasará el resto de su vida es conocida como "Supermax" debido a que ningún prisionero ha logrado escapar desde que se habilitó. En sus instalaciones se encuentran recluidos terroristas, asesinos en serie, espías y narcotraficantes de otros cárteles internacionales.

La cárcel donde Guzmán Loera pasará el resto de su vida es conocida como "Supermax". Foto: especial.

De acuerdo con el abogado de Guzmán Loera, el narcotraficante pasa 23 horas al día dentro de una celda de tres por dos metros, sin tener algún tipo de contacto y sólo toma el sol una hora por día. Cabe mencionar que en ningún momento mantiene contacto con otros reclusos. Dentro de su celda solo hay una cama, un escritorio de cemento, un inodoro, un lavabo, una regadera y una televisión a blanco y negro.

La prisión donde se encuentra "El Chapo" ha sido descrita como lo más cercano a estar en el infierno, esto debido a que los reos se ven forzados a pasar el resto de su vida dentro de un pequeño cuarto, sin tener contacto con otras personas y sin poder ver la luz del sol (salvo una hora al día). Incluso, el ex director del penal, Robert Hood, describió la Supermax como "peor que la pena de muerte”.



