VIDEO | Indigna en redes la brutal golpiza que un profesor le propinó a su alumno

Una de las ventajas de la tecnología es que gracias a ella se pueden denunciar varios hechos evitando que queden impunes, tal es el caso de un profesor de inglés que en pleno salón de clases golpeó brutalmente a un alumno, quedando la agresión registrada en video, el cual circuló en redes sociales, provocando la indignación de los internautas. El hecho ocurrió el pasado miércoles 11 de enero, dentro de la escuela secundaria, Humble High School, en Texas, según reporta Fox News.

El video comienza cuando el profesor arroja sobre una mesa al estudiante, pasando sobre una mesa que ya estaba volteada por la agresión que había comenzado previamente. El adolescente trata de escapar de la agresión, pero sus piernas se atoran con una silla que cayó, por lo que no puede zafarse del hombre, quien lo sigue y lo azota contra una pared donde está el pizarrón, en al menos dos ocasiones. Lo sostiene por el cuello de su sudadera, cuando sus compañeros se acercan para tratar de parar el ataque y alguien grita: “¡Oh my God!”.

Tras la difusión del video, el maestro fue puesto bajo investigación por parte de la institución educativa, además de en excedencia. De acuerdo a Humble High School, es poco probable que el hombre vuelva a sus funciones cuando concluyan las investigaciones.

Algunos de sus compañeros defendieron al joven. Foto: Pixabay.

Elvert Bolden, padre del adolescente agredido, calificó el video como “muy difícil de ver”, más aún sabiendo que es un maestro que le puso las manos encima. informó que supuestamente la agresión comenzó porque, de acuerdo al profesor, su hijo estaba hablando muy fuerte. Declaró que su hijo encaró al profesor, que lo increpó porque no le respondía, a lo que el joven respondió: “Me dijiste que me callara. No voy a decir nada más”. Acto seguido el hombre le arrebató la silla y comenzó la agresión.

También dijo que tras la agresión, su hijo estaba magullado, hinchado y cojeaba, por lo que lo tuvieron que llevar a urgencias y ahora usa muletas. Bolden declaró que estaba preocupado por la salud mental de su hijo, agregando que "físicamente, se curará".

Sobre el profesor agresor, dijo que quiere que lo arresten y se presenten cargos. “Quiero que se revoque su licencia de maestro. No quiero que pueda ir a ninguna escuela en ningún estado y pueda enseñar a otro niño. Si hubiera puesto las manos en mi bebé, estaría en la cárcel”.

Por su parte, el Distrito Escolar Independiente de Humble catalogó la agresión de “inaceptable” y emitió un comunicado en el que precisó que el maestro utilizó la fuerza física para tratar que un estudiante se sentara y escuchara, y usó acciones que son “inaceptables y contrarias a los estándares y expectativas para todos los empleados”.

Agregó que “El distrito tiene un proceso para abordar inquietudes graves que incluye informar a las fuerzas del orden público y cooperar plenamente con cualquier investigación policial. La policía de Humble ISD está investigando”.

Un portavoz del distrito escolar dijo a Fox News que la investigación se mantiene en curso, y se presentará un informe de lo ocurrido a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris.

