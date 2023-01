Un profesor se suscribe a una cuenta de OnlyFans y resulta ser de la alumna a quien humilló

Una modelo de OnlyFans se volvió viral luego de asegurar que un antiguo profesor suyo de secundaria, que le dijo que "no haría nada en la vida", le paga ahora miles de pesos por suscribirse a su contenido. Se trata de Vera Dijkmans, de 22 años, de los Países Bajos, quien dijo que el sujeto incluso le envió casi 20 mil pesos por una foto en lencería.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

La chica tiene 5.6 millones de seguidores en Instagram (@veradijkmans) y miles de suscriptores en OnlyFans, plataforma a la cual se unió a la plataforma en 2020 y ahora gana 6 millones 900 mil pesos al mes; sin embargo, recientemente notó una cara familiar entre su lista de seguidores.

El docente la contactó

Al principio, no le dio importancia a la coincidencia, pero semanas más tarde, el “desconocido” le envió un mensaje directo, con lo que se dio cuenta que era su antiguo maestro. “Intentó ocultar su identidad, pero reconocí su cara… Por aquel entonces, me trataba como a cualquier otra alumna, pero no nos llevábamos bien: me decía que no llegaría a nada en la vida. Y de hecho abandoné el instituto poco después, cuando tenía 15 años", explicó Vera, quien sostuvo que luego el sujeto admitió su identidad.

Tiene millones de seguidores. Foto: Especial.

Refirió que le sorprendió, pero ahora es uno de sus mayores fans, "al principio, me sentí muy incómoda… Me pareció tan chocante porque en el colegio le recuerdo muy estricto y nunca tuve la impresión de que le gustara como alumna, y mucho menos así".

Es la que rió al final

Vera confesó que durante su adolescencia sufrió un acoso implacable por tener un “trasero grande”, lo que causó estragos en su confianza. Aunque quiere dejar atrás esos recuerdos, la modelo está encantada de que las cosas hayan cambiado, ahora gana una fortuna con el cuerpo por el que una vez fue ridiculizada.

Y no sólo su antiguo profesor se ha apuntado a su cuenta de OnlyFans, sino también sus antiguos compañeros de trabajo. Antes de ser modelo, trabajaba de camarera y ganaba entre 138 y 184 pesos la hora.

Vera dice que siempre soñó con ser bailarina profesional y en un año se trasladó a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades. Asistió a clases de danza en algunas de las mejores escuelas y conoció a fotógrafos de renombre, por lo que pronto quiso dedicarse al modelaje. "Me uní a OnlyFans como una forma de independizarme financieramente… Me gusta ser mi propio jefe y poder trabajar en cualquier lugar", concluyó, según recopiló el diario Daily Star.

