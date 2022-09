Reina Isabel II: la monarca se enteró que sería reina cuando estaba colgada de un árbol

Alrededor de la vida de la reina Isabel, quien falleció este jueves 8 de septiembre a la edad de 96 años, existen muchas curiosidades; sin embargo, la que más llamó la atención fue aquella donde estuvo trepada, cuando era princesa, en un árbol una noche y despertó convertida como la monarca que hoy conocemos.

Corría el año de 1952 cuando se encontraba de visita con su marido, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, por Kenia cuando de manera inesperada su padre, el rey Jorge VI falleció mientras dormía de una trombosis coronaria. En aquel entonces la pareja se alojó en la cabaña del militar Eric Walker, un hotelero británico.

Tras guardarle un luto que duró meses, Elizabeth Alexandra Mary, nombre de nacimiento de la monarca, fue coronada el 2 de junio de 1953 época en el mundo era muy distinto al de ahora: Harry S. Truman era presidente de Estados Unidos, Iósif Stalin aún gobernaba la Unión Soviética y el primer ministro británico era Winston Churchill.

Para darse cuenta de todo lo que la reina Isabel vio es menester recordar que Elvis Presley, no era conocido, el Everest aún no había sido conquistado, la televisión era en blanco y negro, la Revolución cubana estaba a punto de estallar (26 de julio de 1953) y el hombre aún no llegaba a la Luna, entre muchos otros acontecimientos de relevancia.

La vida de la reina Isabel directo a los libros de historia

Al haber permanecido durante 70 años en el trono, es natural que la vida de la reina Isabel II sea plasmada en los libros de historia y no sólo de Reino Unido, sino del mundo ya que fue protagonista y testigo de acontecimientos que han marcado la historia de su país: desde el impacto de su coronación hasta la muerte de su esposo, el príncipe Felipe pasando por las guerras en las Malvinas, Irak y Afganistán, la muerte de lady Di y el Brexit

En sus setenta años de reinado, Isabel II ha despachado con quince primeros ministros, desde Winston Churchill hasta el actual, Liz Truss. La lista incluye a otras dos mujeres, Margaret Thatcher y Theresa May. La conservadora Margaret Thatcher, que había arrasado en las elecciones legislativas, se convirtió el 4 de mayo de 1979 en la primera mujer en presidir el gobierno británico.

Un cóctel de individualismo, desregulación, críticas al intervencionismo estatal y mano dura en su relación con los sindicatos y la respuesta militar tras la invasión de las Malvinas, la convirtieron en la "Dama de Hierro".

Hace apenas dos días, Isabel II recibió en audiencia en Balmoral a Truss, a quien ordenó formar Gobierno en el último acto oficial que llevó a cabo. La actual primera ministra se ha apropiado del título de la nueva "Dama de Hierro" con propuestas económicas con reminiscencias thatcherianas.

En noviembre de 1992 se anunció que por primera vez, la Reina se convertiría en un contribuyente y pagaría sus impuestos como cualquier ciudadano común; así fue. En el acuerdo con el fisco, la reina y su heredero, el príncipe Carlos, se comprometieron a desembolsar un 40 por ciento de sus ingresos privados, sea cual fuese su procedencia. También acordaban sufragar de su bolsillo las asignaciones económicas de su familia.

