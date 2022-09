Captan una espeluznante figura en la noche, aseguran que es un “humanoide” extraterrestre

David Eckhart asegura que desde que era niño siempre ha tenido contacto con “seres”, por lo que ha tratado de documentar sus apariciones a través de distintos experimentos -como los llama- para capturarlos en video. Ese día llegó y David grabó la visita de uno de esos “humanoides” que ha visto prácticamente toda su vida.

A través de una cámara de circuito cerrado que David instaló en su hogar en Pensacola, Florida, Estados Unidos, pudo captar una figura a la que definió como un “humanoide extraterrestre” cuando entraba a la casa de manera sigilosa mientras Eckhart dormía.

En el clip presentado en el programa de televisión Sky History The Proof is Out There de History Channel, se muestra el video grabado en 2006, pero hasta este 2022 fue dado a conocer por su autor, en donde se observa una figura con aspecto grisáceo merodear el hogar de David.

"El ser" se asoma en la puerta del cuarto de David Eckhart. Foto: Captura de pantalla

Una cabeza de pronto parece asomarse por una de las esquinas en una de la habitación de David. Mientras avanza el metraje, se comienza a ver cómo surge la figura de un cuerpo completo como una figura humana, la cual es parecida como una sombra que emerge en la luz del cuarto.

En la proyección del video, se observa a aquel ser formado por una cabeza, así como unas piernas largas y delgadas que a medida que avanza el video comienzan a moverse un poco.

Durante el episodio del programa de televisión compartido en el canal de YouTube de History, la autora y periodista Alexis Brooks afirmó: "Es muy raro que haya encontrado a una persona que solo haya tenido una experiencia. Variablemente, a menudo hay múltiples experiencias que se remontan a la infancia".

La imagen muestra el alargado cuerpo del "alien". Foto: Captura de pantalla

En ese sentido, David afirma que esa no era la primera vez que se encontraba con una figura humanoide cerca de él desde su infancia.

Los escépticos hablan

Aunque algunos de los comentarios de los usuarios en YouTube que vieron el video fueron de asombro como: "Era un escéptico, pero cuando tienes una imagen CLARA tan profesional como esta, estoy completamente en brah...", también hubo los que se pronunciaron en contra de las imágenes.

Uno de los detractores dijo: "Al menos la resolución coincide con el año, pero uno pensaría que una cámara de circuito cerrado de televisión podría enfocar desde la distancia. Estoy llamando bs en este caso".

Mientras otro más arremetió: "¿Por qué cada vez que hay imágenes siempre están borrosas como una estafa?".

David Eckhart es una de las personas que ha sido contactada por alienígenas, cuyas experiencias las ha presentado en varios podcasts y plataformas a lo largo de los años y sigue convencido de su autenticidad.

