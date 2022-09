Manifestantes protestan contra maestra trans por su voluptuoso cuerpo mientras la escuela la protege

En días recientes se viralizaron las imágenes de Kayla Lemieux, una profesora transgénero de una preparatoria en Ontario, Canadá, quien llamó la atención de los internautas por sus prótesis de senos.

Y es que alumnos del centro educativo le tomaron fotografías y videos para burlarse de la docente, además los padres y madres de familia también lo han hecho, lo que provocó un llamado de atención por parte de la escuela.

En este contexto, la Junta Escolar del Distrito de Halton ha defendido a la maestra de los múltiples ataques, además señalan que no está obligada a responder preguntas sobre su físico, pues se trata de un asunto personal y no laboral.

La maestra fue captada por sus alumnos para burlarse de ella en redes sociales. | FOTO: Especial

Asimismo, se advirtió que los estudiantes o padres de familia, que interfieran o critiquen a la profesora, estarán violando el Código de Derechos Humanos de Ontario, por lo que serán acreedores de una sanción.

Manifestantes protestan por el físico de la maestra

Sin embargo y pese a las advertencias, minutos antes del final de las clases del pasado viernes, un reducido grupo de manifestantes apareció en la entrada de la escuela, le exigían a los funcionar "proteger" a los alumnos.

La escuela ha protegido a la docente, lo cual causó la molestia de los manifestantes. | FOTO: Especial

En tanto, al otro lado de la calle, varias personas sostenían carteles que decían: "La inclusión no es excusa para la depravación", mientras una persona sostenía un cartel en el que se podía leer: "La propaganda personal del maestro no tiene cabida en el aula".

Por su parte, los estudiantes que se unieron a la protesta gritaron: "Esto es una escuela, no un circo! ¡Solo queremos aprender!" En este contexto, la indignación alcanzó a la comunidad estudiantil, quienes mostraron molestia de que no se le aplique el código de vestimenta a Lemieux que se les impone a ellos, en el cual no se deben de mostrar genitales ni pezones.

Las opiniones sobre la maestra se han dividido al interior del centro educativo. | FOTO: Especial

Por otro lado, manifestantes de un grupo basado en la fe exigieron la renuncia del director y de los miembros de la junta escolar por no haber "protegido" a los estudiantes.

De aplicarse el código de vestimenta a la docente, ella tendría que deshacerse de los implantes, no obstante, Curtis Ennis, director de educación, ha reiterado que el deber de la junta escolar es proteger a Lemieux.

