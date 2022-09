Una maestra abusó sexualmente de un menor; tenía un currículum "intachable", pero ya fue detenida

Jamie Melton trabajaba como profesora en una reconocido colegio privado en el estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, fue detenida tras tener relaciones sexuales con un alumno de la institución, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

La docente de 42 años de edad, quien fue retirada de su cargo, trabajaba para la Carrollwood Day School como profesora de inglés. De acuerdo con las autoridades, el arresto se produjo el pasado domingo a fin de juzgar a la mujer bajo los cargos de “conducta sexual inapropiada”.

“Las autoridades policiales, la administración del CDS tomó conocimiento del arresto de la maestra de Artes del Lenguaje de los grados 10 y 11, Jaime Melton. En este momento, se nos ha informado que la Sra. Melton ha sido acusada de agresión sexual, con un niño mayor de 12, pero menor de 18, por una persona en autoridad familiar o de custodia”, señaló la institución en un comunicado.

Las autoridades no dieron a conocer la edad del menor. Foto: Especial

Con el objetivo de no entorpecer el proceso judicial, la escuela no precisó la edad exacta del menor; además se mostró completamente sorprendida con el comportamiento de la maestra, pues su currículum era intachable y no daba cabida a alguna duda sobre su ética y valores con sus estudiantes.

“Esta mujer era un miembro confiable de esta comunidad responsable de la educación y el bienestar de los estudiantes (...). En cambio, ella violó esa confianza. Como padre, estoy disgustado y espero que ella enfrente todas las consecuencias por sus acciones”, dijo el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, en un comunicado.

Ahora, los investigadores tratan de averiguar si la mujer tuvo relaciones de este tipo con otros estudiantes de la escuela, por lo que pidieron la colaboración de los padres de familia y de los mismos alumnos, todo con el objetivo de descubrir la verdad.

