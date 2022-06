Dejó su trabajo como maestra para convertirse en estrella de OnlyFans: ahora tendrá un hijo de su ex alumno

Una profesora de historia convertida en estrella de OnlyFans reveló que está embarazada del bebé de un ex alumno, el cual nacerá este otoño.

Se trata de Amy Kupps, una modelo de la plataforma viral quien abandonó su profesión como maestra el año pasado luego de que las autoridades educativas descubrieran su cuenta de OnlyFans.

El padre de su bebé es un ex estudiante que conoció en 2016 cuando él tenía 16 años. Ahora ya tiene 22 años y está en la universidad.

“Es una locura que tenga un bebé con una ex alumno, pero lo mismo podría pasar en cualquier profesión”, dijo la mujer de 33 años a NeedToKnow.online. “Podría recibir mucho odio o amor al compartir esto con el mundo, pero soy una buena persona y seré una gran madre para este niño”, agregó.

La ex maestra explicó al medio que se encontraba con amigos en un club nocturno a finales del año pasado cuando notó que un hombre más joven la miraba, pero no tenía idea de que se trataba de uno de sus antiguos alumnos. La pareja se fue a casa juntos y no fue hasta la mañana siguiente, cuando el hombre se refirió a ella como "Miss Kupps", que ella se dio cuenta de quién era él.

“Me dijo que era un ex alumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo”, recordó Kupps. "Me quedé impactada. No tenía idea de que era un ex alumno y si lo hubiera sabido, no me habría ido a casa con él”, aseguró.

Después de unas semanas, descubrió que estaba embarazada.

“Cuando la prueba de embarazo dio positivo, me quedé sin palabras”, declaró. “Soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí, aunque apoyo el derecho de otras mujeres a hacer lo que quieran con sus cuerpos”, dijo.

Cuando el joven universitario se enteró de que en tan solo unos meses se convertirá en padre “se asustó”; sin embargo, Amy le aclaró que no buscaba una relación con él y que no se preocupara, pues ella era económicamente estable y sin problema podría financiar su embarazo y llevar los gastos del nuevo bebé.

Cabe recordar que de acuerdo con The Mirror, Kupps siempre había soñado con ser modelo de Playboy y decidió seguir su camino con ayuda de su marido quien se convirtió en su fotógrafo. Conforme Amy alcanzaba el éxito, su relación se rompía por los celos, pues la joven confesó que su pareja no soportó que otros hombres le dieran regalos ostentosos, lo cual hizo que se separaran.

