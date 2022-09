Una mujer fue encontrada sin ropa y agarrada de un árbol en una zanja, hay un misterio previo a su muerte

Debbie Collier, de 59 años, fue encontrada muerta en un pequeño barranco el 11 de septiembre cerca de una zona boscosa en Tallulah Falls, Georgia. Su cuerpo estaba carbonizado y estaba agarrada de un árbol; tenía marcas de quemaduras en el abdomen. Los vecinos de la víctima han afirmado que oyeron una "conmoción" en su casa la noche anterior a su desaparición. Se trata de

Un vecino de la casa de al lado ha revelado que oyó "gritos y peleas" en la casa de la familia la noche del 10 de septiembre. “Hubo una conmoción en la casa", reveló el vecino. Alguien viene de visita los fines de semana y por las noches, y hay gritos y peleas", dijo al diario estadounidense New York Post.

En las horas previas a su muerte, Collier había enviado a su hija, Amanda Bearden, 2 mil 385 dólares con un inquietante mensaje final que aún no se sabe a qué se refería: “No me van a dejar ir, te quiero, hay una llave de la casa en la maceta azul junto a la puerta", decía.

Un misterio que sigue en aumento

Para aumentar el misterio, su marido Steven, de 67 años, habló con los agentes justo después de las 6 de la tarde del 10 de septiembre, tras presentar una denuncia por desaparición.

Reveló que no había visto a Debbie desde las 21:00 horas de la noche anterior, el 9 de septiembre. Un informe de personas desaparecidas del condado de Athens-Clarke decía que la pareja, que estaba casada desde 2013, dormía en habitaciones separadas, por lo que a la mañana siguiente, Steven se levantó temprano y salió de la casa en Athens, Georgia, para ir a trabajar, sin haber visto a su pareja.

La policía ha declarado la muerte de Debbie como un homicidio, pero no ha revelado más detalles, incluidos los nombres de los sospechosos. La familia también se niega a hablar. No está claro lo que ocurrió a primera hora del 10 de septiembre, pero las alarmas no sonaron hasta más tarde, cuando la hija de Debbie recibió la suma de dinero junto con un texto extraño y fuera de lugar.

A la mañana siguiente, cerca de las 12:30 horas, el vehículo que usaba fue encontrado, pero estaba completamente vacío, sin restos de ropa de Debbie, ni ningún indicio de hacia dónde había viajado el coche. Tampoco había nada que permitiera determinar si estaba en el coche con otra persona, o si estaba sola.

No sufría de problemas mentales

La policía, acompañada de perros K-9, se acercó a la zona boscosa de la carretera y pronto encontró los restos de un incendio. Cerca, encontraron una bolsa roja y una lona azul quemada entre la maleza, así como el cuerpo desnudo y quemado de Debbie; estaba tumbada de espaldas, agarrando un pequeño árbol con la mano derecha.

Debbie, que se casó con su marido Steve en 2013, trabajó como gerente de la oficina principal en Carriage House Realty en Atenas durante muchos años. La investigación del homicidio está en curso, pero se ha determinado que no sufría problemas de salud mental.

