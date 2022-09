Devastador: una mujer atracó un banco para pagar el tratamiento de su hermanita con cáncer

En redes sociales se viralizó el caso de una mujer libanesa que, en la ciudad de Beirut, capital de Líbano, decidió cometer un crimen para salvar la vida de su hermana. La criminal, llamada Sali Hafiz, decidió asaltar un banco con una pistola para conseguir dinero para el tratamiento contra el cáncer de su familiar.

"Me llamo Sali Hafiz, he venido hoy (...) para coger los depósitos de mi hermana que se está muriendo en el hospital", dice Sali en un video compaartido en redes. "No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo (...) He venido a reclamar mis derechos", añadió la libanesa.

La mujer compartió toda la experiencia en un en vivo por internet. Para cometer el asalto se vio ayudada de algunos cómplices, seguramente amigos y familiares. Y aunque todo parece un simple crimen, la realidad es que Sali Hafiz estaba tomando el dinero de su propia cuenta bancaria, dinero que el gobierno de Líbano había congelado en 2019 tras la crisis económica.

Cabe señalar que Sali Hafiz es decoradora de interiores y con su atraco consiguió recuperar al menos 20 mil dólares de lo que eran sus ahorros en ese mismo banco que fueron congelados tras la crisis económica que atraviesa el país. La pistola resultó ser falsa, pero le sirvió muy bien a Hafiz para conseguir el dinero y poder ayudar a su hermana en el tratamiento contra su cáncer.

La hermana de la ladrona sufre cáncer y está delicada de salud. Foto: especial

"Había suplicado antes al gerente de la sucursal por mi dinero, y le dije que mi hermana se estaba muriendo, que no me quedaba mucho tiempo. Llegué a un punto en el que no tenía nada más que perder", dijo Sali Hafiz en una entrevista a medios locales.

Se sabe que Hafiz logró escapar antes de que llegaran las autoridades. Y también, tras su hazaña otros casos como estos se han repetido en Beirut.

SIGUE LEYENDO

Civiles armados atacan a policía de de investigación en Zacatecas

Violaron a dos hermanas, las asesinaron y las colgaron de un árbol para que pareciera un suicidio

VIDEO | Captan el indignante momento en que un ladrón pellizca los glúteos de un menor durante asalto