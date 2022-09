Isabel II: Fecha, hora y lo que hay que saber del funeral de la reina

A dos días del fallecimiento de la reina Isabel II, la Familia Real dio a conocer cuándo y dónde se llevará a cabo el funeral de la monarca, quien murió a los 96 años en su castillo escocés ubicado en Balmoral, tras siete décadas de reinado.

Pero fue a las 12:30 del jueves 8 de septiembre cuando la Casa Real informó el fallecimiento de la monarca, quien de acuerdo con lo publicado, Isabel II murió pacíficamente en Balmoral.

¿Cuándo será el funeral de Isabel II?

A través de un comunicado, la Familia Real dio a conocer más detalles sobre el funeral de la monarca, siguiendo el protocolo establecido a partir del momento de su muerte.

El funeral de estado tendrá lugar en la Abadía de Westminster el lunes 19 de septiembre a las 11:00m hora local. Antes del funeral, la reina se presentará en el Westminster Hall durante cuatro días para permitir que el público presente sus respetos.

A través de redes sociales se anunció la fecha del funeral. | FOTO: Twitter @RoyalFamily

El ataúd de la reina actualmente descansa en el salón de baile del castillo de Balmoral y será el domingo 11 de septiembre cuando viaje a Edimburgo para llegar al Palacio de Holyroodhouse, donde reposará en el Salón del Trono hasta la tarde del lunes 12 de septiembre.

Por la tarde el lunes 12 de septiembre, se formará una procesión en la explanada del Palacio de Holyroodhouse para llevar el ataúd a la Catedral de St. Giles, Edimburgo. El rey Carlos III y los miembros de la Familia Real participarán en la procesión y asistirán a un servicio en la Catedral de St. Giles para recibir el ataúd.

El ataúd de Isabel II reposará en la Catedral de St. Giles, custodiado por mienbros de la Compañía Real de Arqueros, para permitir que el pueblo de Escocia presente sus respetos.

Durante los próximos días se realizará las actividades para despedir a la reina. | FOTO: AP

¿Qué pasará a partir del 13 de septiembre?

La tarde del martes 13 de septiembre, el ataúd de la reina viajará desde Escocia en un avión de la Royal Air Force desde el aeropuerto de Edimburgo y llegará a RAF Northolt por la noche, de igual forma, el ataúd estará acompañado en el viaje por la princesa Ana.

Posteriormente, el ataúd de la reina será transportado al Palacio de Buckingham por carretera, para descansar en el Bow Room. El miércoles 14 de septiembre por la tarde, el ataúd será llevado en una procesión en un carro de armas de la Tropa del Rey desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, donde la Reina descansará en el Salón de Westminster hasta la mañana del funeral.

Cientos de personas han llorado la muerte de Isabel II. | FOTO: AP

La procesión pasará por Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards y Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square y New Palace Yard. Después de que el ataúd llegue a Westminster Hall, el arzobispo de Canterbury llevará a cabo un breve servicio asistido por el reverendo Dr. David Hoyle, decano de Westminster y será asistido por el rey y los miembros de la Familia Real, después dará inició la tradición "Lying in state" en donde se colocará el cuerpo para que los asistentes muestren sus respetos.

La reina falleció en su castillo de Balmoral. | FOTO: AP

La mañana del lunes 19 de septiembre, terminará el descanso y el ataúd será llevado en procesión desde el Palacio de Westminster hasta la Abadía de Westminster, donde tendrá lugar el servicio funerario de estado.

Después del funeral, el ataúd viajará en procesión desde la Abadía de Westminster hasta Wellington Arch, desde Wellington Arch, el ataúd viajará a Windsor y una vez allí, el auto fúnebre estatal viajará en procesión hasta la capilla de St. George, el castillo de Windsor a través de Long Walk. Finalmente, se llevará a cabo un servicio de compromiso en la Capilla de St. George.

